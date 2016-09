Motoren und Musik: Oldtimerwallfahrt in Neumarkt

Am Sonntag glänzten alte Autos für den guten Zweck - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Bei der 2. Oldtimerwallfahrt auf dem Maria-Hilf-Berg in Neumarkt glänzten Traktoren, Limousinen und Sportwagen um die Wette. Was für Fans alter Fahrzeuge ein besonderes Vergnügen war, diente auch noch einem guten Zweck.

Bilderstrecke zum Thema

Egal ob rustikale Traktoren, filigrane Zweiräder oder sportliche Flitzer: Bei der Oldtimerwallfahrt auf dem Maria-Hilf-Berg in Neumarkt gab es am Sonntag für Oldtimer-Fans einiges zu bestaunen. Der Erlös der Veranstaltung wird an ein Weisenhaus und ein medizinisches Zentrum in Peru gespendet.