Motorradfahrer kollidiert mit Pkw in Darshofen

Der junge Mann hatte beim Abbiegen nicht aufgepasst - vor 55 Minuten

PARSBERG - Weil er beim Abbiegen nicht aufgepasst hat, ist ein 16-Jähriger mit einer Autofahrerin kollidiert.

Symbolfoto Polizei.



Der 16jährige Motorradfahrer war in Darshofen auf der Parsberger Straße, von der Kirche her kommend, in Richtung Sägewerk unterwegs. An der dort abknickenden Vorfahrt wollte er die Hauptstraße geradeaus verlassen und übersah dabei eine ihm auf der Hauptstraße entgegen kommende und bevorrechtigt links abbiegende Pkw-Fahrerin.

Beim Zusammenstoß verletzte sich der Jugendliche leicht am rechten Bein. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro.

