Motorradfahrer schwebt nach Sturz in Lebensgefahr

51-Jähriger kollidiert bei Erasbach mit Auto - vor 33 Minuten

BERCHING - Am Sonntag gegen 16.30 Uhr ist ein 51-jähriger Motorradfahrer im Kreisverkehr bei Erasbach auf einen Opel geprallt. Beim Sturz zog sich der Biker lebensgefährliche Verletzungen zu.

Der 51-Jährige wurde zur Behandlung mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der 67-jährige Opel-Fahrer blieb unverletzt.

Am Motorrad entstand Totalschaden in Höhe von rund 5000 Euro, am Opel im Heckbereich ein Schaden von rund 3000 Euro. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde zur Klärung der Unfallursache ein Gutachter hinzugezogen. Außerdem war zur Versorgung der Unfallstelle die Feuerwehr Weidenwang vor Ort.

