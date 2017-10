Motorradfahrer stirbt auf der A3 bei Parsberg

Mann aus dem Landkreis Forchheim stürzt bei Überholvorgang - vor 56 Minuten

PARSBERG - Ein 31-jähriger Motorradfahrer ist beim Überholen auf der A3 zwischen Parsberg und Beratzhausen gestürzt. Dabei erlitt er so starke Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Nach einem Sturz starb der Motorradfahrer noch an der Unfallstelle. © NEWS5 / Auer



Der Mann fuhr zwischen den Anschlussstellen Parsberg und Beratzhausen in Richtung Regensburg. Am "Granswanger Berg" überholte er einen Sattelzug. Als er nach dem Überholvorgang auf den rechten Fahrstreifen wechselte, stürzte er und wurde in die rechte Seitenschutzplanke und anschließend in die Böschung geschleudert.

Der Mann starb sofort. Wiederbelebungsmaßnahmen durch Ersthelfer blieben erfolglos. Der Notarzt einer Hubschrauberbesatzung konnte nur noch den Tod feststellen. Nach den derzeitigen Erkenntnissen der Polizei stürzte der Motorradfahrer aufgrund eigenen Verschuldens. Zwischen dem Motorradfahrer und dem Sattelzug kam es zu keiner Berührung.

Die Autobahn war etwa eine Stunde total gesperrt. Der Verkehr staute sich bis an die Anschlussstelle Parsberg zurück.

