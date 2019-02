Mühlhausen legt Tempo bei Baugebieten vor

Marktrat vergibt Erschließungs- und Planungsaufträge für sechs Flächen — Kampfhunde kosten nun 100 Euro im Jahr

MÜHLHAUSEN - In Weihersdorf wird ein neuer Bebauungsplan "Hoffeld" mit integriertem Grünordnungsplan aufgestellt.

Symbolfoto Ortsschild Mühlhausen Foto: Wolfgang Fellner



Seit der Genehmigung durch den Gemeinderat von Mühlhausen im Juli hat die Verwaltung die Öffentlichkeit sowie die beteiligten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange am Verfahren angehört. Für den Landschaftsarchitekten Bernhard Bartsch war durch Thomas Härtl vom Bauamt zu den einzelnen Einwendungen der Fachstellen Stellung bezogen und Abwägungsvorschläge unterbreiten worden. Von Seiten der Bürger waren keine Einwände eingegangen.

Der Landschaftsarchitekt Bartsch wird die Bebauungspläne (Auftrags-summe 11 700 Euro) und die Grünordnungspläne (6521 Euro) erstellen. Die Erschließung plant das Ingenieurbüro Dotzer aus Neumarkt zum Bruttopreis von 48 605 Euro.

Aktualisiert wurde das Angebot für den Ingenieurvertrag der Gemeinde mit dem Planungsbüro Petter für Planungsleistungen der Gebiete "Breitenloh" und "Im Kreuth" nordöstlich des Wohngebiets am Rohrfeld. In der Honorarzusammenstellung ist der Ansatz für die Verkehrsanlagen, das Abwasser, die Wasserversorgung sowie die Lärmschutzwand in "Breitenloh" in Form einer Bretterwand ab der Wappersdorfer Straße Richtung Wappersdorf und entlang der B 299 alt Richtung Industriegebiet Nord zugrunde gelegt. Die Angebotssumme beträgt 130 461 Euro. Petter plant auch die Erschließung im neuen Baugebiet "Obern Erlein" in Hofen für 55 506 Euro brutto.

Die neu beschlossene Satzung für die Hundesteuer sieht vor, dass für Kampfhunde 100 Euro pro Jahr und für alle anderen einheitlich 40 Euro pro Tier und Jahr an Hundesteuer zu entrichten ist.

