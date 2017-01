Mühlhausen nutzt die Datenautobahn

850 weitere Haushalte können nun mit schnellen Verbindungen in das Internet gehen - vor 1 Stunde

MÜHLHAUSEN - Jetzt können rund 850 bislang unversorgte Haushalte in Mühlhausen die Datenautobahn mit High-Speed benutzen.

Staatssekretär Albert Füracker, Landrat Willibald Gailler und Bürgermeister Martin Hundsdorfer drückten gemeinsam auf den Button, um das schnelle Internet in Mühlhausen freizuschalten. Rund 1350 Haushalte können es nutzen. © F.: Karg



Im Lehrsaal der Feuerwehr in Mühlhausen drückte Staatssekretär Albert Füracker drückte auf den Start-Button gemeinsam mit Landrat Willibald Gailler, Bürgermeister Martin Hundsdorfer, mit dem Leiter des Amts für Digitalisierung Breitband und Vermessung, Karlheinz Zweckerl, Mitarbeitern der Verwaltung, Gemeinderäten und Vertretern der Telekom.

Der Freistaat fördert nach Angaben des Staatssekretärs den Breitbandausbau in Mühlhausen mit 395 600 Euro. Der Eigenanteil der Gemeinde Mühlhausen liegt bei rund 269 000 Euro. „Der Anschluss an die Datenautobahn stärkt die Region und nutzt den Menschen“, sagte Füracker. Breitbandförderung sei Beispiel für aktive Landesentwicklung. „Nur wo Breitband vorhanden ist, werden Arbeitsplätze entstehen und erhalten.“

Die Breitband-Infrastruktur sei ein entscheidender Faktor für gleichwertige Lebensverhältnisse in Bayern, wie für Arbeitsplätze, Tourismus oder Telemedizin. Ziel seien hochleistungsfähige Breitbandnetze mit Übertragungsraten von mindestens 50 Mbit/s. Hierfür stelle der Freistaat Bayern bis zu 1,5 Milliarden Euro zur Verfügung.

Kreis liegt vorne

Ende 2013 konnten nur 11,9 Prozent der Haushalte im Landkreis Neumarkt schnelles Internet nutzen. Derzeit seien über die Hälfte der Haushalte mit dem schnellen Internet mit mindestens 50 Mbit/s, zwei Drittel der Haushalte mit mindestens 30 Mbit/s voersorgt. Der Landkreis liegt damit weit über dem Durchschnitt der ländlichen Regionen in Bayern.

Für die Versorgung des Gemeindegebietes Mühlhausen (außer Ortschaft Greißelbach) mit einem Hochgeschwindigkeitsglasfaserkabel wurden im nahezu gesamten Gemeindebereich Tiefbauarbeiten durchgeführt, beginnend in der Fischer-Siedlung, in der Espanstraße und Am Rohrfeld, sowie im Waldweg.

Diese Infrastrukturmaßnahmen wurden insbesondere auch in den so genannten „weißen Flecken“ im Gemeindebereich forciert worden genommen, also oberhalb der Gänsmühle –Hofen, zwischen Wangen und Wappersdorf an der Gemeindeverbindungsstraße, im Innerortsbereich von Wangen, entlang der Staatsstraße Rocksdorf nach Wettenhofen, in Sulzbürg „Am Waschhaus“ Richtung Kruppach, Innerortsbereich von Bachhausen und südlich von Körnersdorf.

Der Baubeginn für die Maßnahme war Juli 2016. Sie wurde bereits abgeschlossen. An wenigen Schaltkästen fehle es nur mehr an der notwendigen Stromversorgung. Dieser Mangel werde in Kürze behoben, berichtete ein Techniker der Telekom.

