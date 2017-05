Mühlhausen verbessert Rufbus-Anbindungen

Künftig gelangt man auf zwei Linien ohne Umsteigen blitzschnell nach Neumarkt - vor 39 Minuten

MÜHLHAUSEN - Der Rufbus 591.1 und 591.2 kann nun ohne Umsteigen nach Neumarkt benutzt werden. Das sagte Mühlhausens Bürgermeister Martin Hundsdorfer bei der Vorstellung der Omnibus-Verbesserungen im Rathaus.

Das verbesserte Rufbussystem stellten in Mühlhausen Landrat Willibald Gailler, Bürgermeister Martin Hundsdorfer, Michael Gottschalk, Abteilungsleiter Kreisentwicklung, Michael Endres, Sachgebietsleiter ÖPNV, Isabel Meier, Sachbearbeiterin ÖPNV, und Franz Brandl vom Busunternehmen Steidl vor. © Foto: Karg



Früher wurde man zum Beispiel mit dem Rufbus von Sulzbürg für einen Arzttermin im Klinikum nach Mühlhausen chauffiert. Dort musste man in den 515er VGN-Bus steigen, am Busbahnhof in Neumarkt wieder aus- und in den Stadtbus einsteigen.

Nun wird die direkte Anbindung von Ortsteilen der Gemeinde Mühlhausen für Personen, die nicht mobil sind, richtig attraktiv. Für 1,90 Euro (Preisstufe 1 für Erwachsene) steigt man zum Beispiel in Kruppach am Dorfweiher um 8.30 Uhr in den Rufbus ein und ist um 8.46 Uhr am Ärztehaus in Neumarkt oder am Klinikum um 8.51 Uhr. Eine Bedingung gibt es aber: Wer mit dem Rufbus mitfahren will, muss sich mindestens eine Stunde vor der planmäßigen Abfahrt unter Tel. (0 91 81) 9 04 04 98 anmelden.

Bei einer Besprechung im Sitzungssaal des Rathauses in Mühlhausen wurden die Details bekanntgegeben, die aber in Form eines Flyers jedem Haushalt in der Großgemeinde Mühlhausen zur Verfügung stehen beziehungsweise im Rathaus in Mühlhausen sowie im Landratsamt Neumarkt ausliegen.

kaa