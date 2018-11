Mühlhausener Judo-Abteilung im Medaillen-Regen

Sportler holten acht Auszeichnungen — Fortbildung mit Frank Wieneke

MÜHLHAUSEN - ie Jugendlichen des SV Mühlhausen kämpften auf dem 16. Wallburgturnier im unterfränkischen Eltmann um die Medaillen. Sieben Starter des SVM traten an den zwei Tagen an. Und sie holten achtmal Edelmetall.

Jung-Judoka Jonas Jockel hat hart an seiner Technik gearbeitet. Beim Wallburgturnier in Eltmann kassierte er nur eine Niederlage und holte somit eine weitere Silbermedaille für den SV Mühlhausen. Foto: Foto: Brinkmann



Am Samstag musste die U 15 auf die Tatami (Wettkampfmatte). Leonie Berschneider aus Berching schoss den Vogel ab und holte in ihrer Gewichtsklasse bis 48 kg Gold. Da die Gewichtsklasse bis 52 kg schwach besetzt war, trat sie dort auch noch an und erkämpfte souverän Silber.

Knoten ist offenbar geplatzt

Bei Dominik Dianow (Mühlhausen) scheint der Knoten geplatzt zu sein, Er musste sich nur knapp dem süddeutschen Vizemeister Louis Pirzer geschlagen geben. Die Silbermedaille war sein verdienter Lohn.

Alexander Brauer hatte es in der Gewichtsklasse bis 60 kg deutlich schwerer. Nach dem Auftaktkampf, den er mit einem spektakulären Seoi-Nage (Schulterwurf) gewann, rückten ihm die anderen, zwei Jahre älteren Kontrahenten so dicht auf den Pelz, dass nur noch der dritte Platz drin war.

Gold bei den "Kleinen"

Sonntags ging es dann mit den "Kleinen" weiter. Der Forchheimer Ferdinand Sattler gewann Gold und schaffte es, in einem Kampf zwei Ippon in insgesamt zwei Sekunden Kampfzeit zu werfen.

Jonas Jockel aus Mühlhausen, der schon seit Wochen hart an seiner Technik arbeitete, musste sich nur einmal – und das knapp – geschlagen geben. Die Silbermedaille steht ihm gut.

Sein Bruder Fabian ging nach zwei Niederlagen noch mit Bronze und hocherhobenen Hauptes von der Matte. Richtig hart musste der Mühlhausener Eymen Gezmis arbeiten, um sich seine Goldmedaille zu holen.

nn