Mühlhausens Christkind Antonia tritt nochmals an

Weihnachtsmarkt in Mühlhausen geht am Sonntag, 10. Dezember, über die Bühne - vor 1 Stunde

MÜHLHAUSEN - Die Vorbereitungen auf den diesjährigen Weihnachtsmarkt auf dem Rathausplatz in Mühlhausen laufen bereits an. Antonia Reithinger (13) aus Weihersdorf hat sich auch heuer wieder bereit erklärt, den Part des Christkinds zu übernehmen.

Antonia Reithinger (Mitte) ist auch heuer wieder das Christkind. Ihr zur Seite stehen Celina Semmler (links) und Sophia Bauer. © Foto: Anton Karg



Ihr zur Seite stehen als Engel heuer erstmals die zehnjährige Celina Semmler aus Wappersdorf und die zehnjährige Sophia Bauer, die beim Weihnachtsmarkt 2016 schon einmal einen der beiden Engel mimte.

Der Mühlhausener Weihnachtsmarkt findet am zweiten Advent, also am Sonntag, 10. Dezember, statt. Auch das Programm steht schon. So beginnt der Markt auf dem Rathausplatz um 13 Uhr. Um 14 Uhr wird Bürgermeister Martin Hundsdorfer mit dem Christkind, den Engeln und Sankt Nikolaus alias Norbert Pamin den Weihnachtsmarkt offiziell eröffnen. Er wird zusammen mit dem Christkind und ihren Engeln auch heuer wieder Süßigkeiten an alle Kinder verteilen.

Auf dem Programm stehen unter anderem eine Theatervorstellung der Schauspiel-AG der evangelischen Jugend, der Auftritt des Posaunenchors Hofen/Kerkhofen und des Schulchors der Montessori Schule Sulzbürg sowie gegen Einbruch der Dunkelheit der Prolog des Christkinds vom festlich illuminierten Fenster des Sitzungssaals.

