Mühlstraße in Neumarkt bleibt bis Ende 2019 gesperrt

Wegen Bauarbeiten — Auch die Seelstraße wird kommende Woche halbseitig abgeriegelt - vor 45 Minuten

NEUMARKT - Das wird eine Geduldsprobe: Wegen des Badbaus bleibt die Mühlstraße zwischen Seel- und Eberhard-Faber-Straße lange Zeit dicht.

Die Mühlstraße wird die nächsten zwei Jahre gesperrt — der Bau des Ganzjahresbads macht das nötig. Auch die Seelstraße ist nächste Woche halbseitig dicht. © Foto: André De Geare



Dadurch ändern sich die Routen der Stadtbuslinien 564 und 565, sie fahren dann im 60-Minuten-Takt. Infos: www.swneumarkt.de sowie im Aushang an den Haltestellen.

Auch die Seelstraße bleibt halbseitig dicht auf Höhe des Schloßweihers vom 31. März bis 7. April, hier werden Versorgungsleitungen verlegt. Betroffen ist der nördliche Teil der Straße sowie teilweise der Gehweg und die Parkbuchten. Für den Verkehr aus Süden von der Sandstraße her in Richtung Mühlstraße wird eine Einbahnregelung geschaffen. Für den in umgekehrter Richtung fließenden Verkehr empfiehlt die Stadt, den Bereich zu meiden.

nn