Müller & Friends: Sound von Jazz-Fusion und Soul

Formation am 8. Februar im Kisch in Postbauer-Heng on stage - vor 25 Minuten

POSTBAUER-HENG - Im KiSH in Postbauer-Heng stehen am Freitag, 8. Februar, um 20 Uhr Müller & Friends auf der Agenda.

Müller & Friends gastieren in Postbauer-Heng. © Band-PR



Nach dem Release ihrer ersten Platte „Different Ways“ bringen Müller & Friends bis spät in die Nacht den Sound aus Instrumentals und Vocals von Soul, Jazz-Fusion, Rock und Blues auf die Bühne. Auch eigene, stimmungsvolle Songs der Band stehen auf dem Programm. Die Band um Ausnahmegitarrist Roli Müller: Roland Häring (Bass), Markus Grill (Drums), Ralf Heilmann (Keyboards). Mit dabei die „vocals“: Hanna “Isi” Iser und der britische Sänger John Marshall.

Kartenvorverkauf: Blickpunkt Augenoptik Postbauer-Heng und online bei frankentipps.de. Telefonische Reservierung über Tel. (09188) 3321. Veranstaltungsort: KiSH, Centrum 22, Postbauer-Heng (Rückseitig am Sportplatz). Siehe auch www.kish-live.de.