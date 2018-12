Münsterchor gestaltet Gottesdienste

Weihnachtlliche Gesänge zur Christmette, am zweiten Feiertag, an Silvester und an Heilig Dreikönig - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Der Münsterchor St. Johannes gestaltet auch dieses Weihnachten wieder eine Reihe von Gottesdiensten im Münster St. Johannes.

Das Münsterchor wird auch dieses Jahr eine Reihe von Gottesdiensten im Münster St. Johannes gestalten. © Foto: Birgit Gerhart-Ahr



Weihnachtlicher Höhepunkt ist die Christmette am Montag, 24. Dezember, um 23 Uhr. Bereits 20 Minuten vorher beginnt der Chor, mit weihnachtlichen Weisen auf den Festgottesdienst einzustimmen. Zu hören gibt es neben der traditionellen Pastoralmesse von Karl Kempter für Chor, Solisten und Orchester auch noch Kompositionen von Thiel und Prätorius, verschiedene Überchöre und Orchestersätze.

Fehlen darf auch nicht das "Transeamus". Am Ende der Mette werden traditionell die Blechbläser wieder das "Stille Nacht" in alle vier Himmelsrichtungen vom Turm herab blasen.

Am Mittwoch, 26. Dezember, singt der Münsterchor um 9.30 Uhr traditionelle Weihnachtsweisen.

"Herrscher des Himmels"

Am Silvestermontag, 31. Dezember, um 17 Uhr wird der Jahresschlussgottesdienst der Pfarrei mit verschiedenen beliebten Chören gestaltet, darunter auch der Chor "Herrscher des Himmels" aus dem Weihnachtsoratorium für Chor und Orgel.

Am Sonntag, 6. Januar, singt der Münsterchor um 9.30 Uhr neben Teilen eines lateinischen Ordinarums auch noch einmal die schönsten Weihnachtsweisen des Chor-Fundus, darunter "Adeste fideles" oder "Freut euch, Erd und Sternenzelt".

Der Münsterchor St. Johannes unter Leitung von Peter Bruckschlögl probt immer dienstags um 20 Uhr im Johanneszentrum und freut sich stets über neue Sängerinnen und Sänger.

