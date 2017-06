Münsterkrippe zeigt im Juni die Taufe Jesu

Johannes der Täufer ist der Schutzpatron des Münsters — Darstellung des Hauses Nazareth in Vorbereitung - vor 52 Minuten

NEUMARKT - Im Juni zeigt die barocke Münsterkrippe von St. Johannes die Taufe Jesu.

Johannes der Täufer tauft Jesus: Diese Szene mit dem Schutzpatron des Münsters ist in der barocken Krippe im Juni zu sehen. © Foto: privat



Johannes der Täufer tauft Jesus: Diese Szene mit dem Schutzpatron des Münsters ist in der barocken Krippe im Juni zu sehen. Foto: Foto: privat



Dazu heißt es im Matthäus-Evangelium: "Zu dieser Zeit kam Jesus von Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes aber wollte es nicht zulassen und sagte zu ihm: Ich müsste von dir getauft werden, und du kommst zu mir? Jesus antwortete ihm: Lass es nur zu! Denn nur so können wir die Gerechtigkeit (die Gott fordert) ganz erfüllen. Da gab Johannes nach. Kaum war Jesus getauft und aus dem Wasser gestiegen, da öffnete sich der Himmel, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Und eine Stimme aus dem Himmel sprach: Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Gefallen gefunden habe."

Eigentlich wird die Taufe Jesu im Kirchenjahr am Sonntag nach Dreikönig gefeiert. Aber Johannes der Täufer ist der Schutzpatron des Münsters. Das Fest seiner Geburt ist der 24. Juni, der Johannistag. Deshalb wird jetzt die Taufe Jesu gezeigt. Neben der Gottesmutter ist Johannes der Täufer der einzige Heilige, dessen Geburtsfest mit einem Hochfest begangen wird. Das Datum des Johannistags leitet sich daher ab, dass Johannes nach dem Lukasevangelium sechs Monate älter als Jesus war.

Wenn alles klappt, wird eventuell als eine der nächsten Darstellungen in der barocken Münsterkrippe, die in ihren Anfängen auf die Mission der Jesuiten im frühen 17. Jahrhundert zurückgeht, das Haus Nazareth gezeigt. Ein Jesusknabe ist gerade im Entstehen.

Und zwei weitere Figuren (darunter ein Apostel Matthias, ehemaliger Zöllner und Schutzpatron des Finanzwesens) werden wohl ebenfalls in den kommenden Monaten eingekleidet und ermöglichen dann "im Krippensommer" neue Szenen und Möglichkeiten.

nn