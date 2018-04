Müntefering sinniert in Neumarkt über das Älterwerden

NEUMARKT - Auf Einladung des Gesundheitsamtes kam Franz Müntefering nach Neumarkt und sprach in der fast vollbesetzten Aula des Landratsamtes zum Thema "Älter werden in dieser Zeit".

Franz Müntefering schaute auf Einladung in Neumarkt vorbei. © Foto: Franz Xaver Meyer



Franz Müntefering ist vielen noch als Vorsitzender der SPD oder als Minister in Erinnerung. Der inzwischen 78-Jährige hat sich aber nicht aufs Altenteil verlegt, sondern ist seit 2015 Vorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen. Über 100 Verbände mit insgesamt rund acht Millionen Menschen sind darin zusammengeschlossen.

Mit dem stellvertretendem Landrat Helmut Himmler, Bürgermeisterin Gertrud Heßlinger und dem SPD-Ortsvorsitzenden Johannes Foitzik begrüßten drei SPD-Vertreter ihren Parteigenossen. Vom Gesundheitsamt hieß Dr. Karen Zilch, die stellvertretende Amtsleiterin, den Gast willkommen.

20 Prozent der bayerischen Bürger sind über 65 Jahre alt

Zilch erwähnte das Jahresthema des Gesundheitsministeriums, das "Mein Freiraum. Meine Gesundheit. In jedem Alter" lautet. 20 Prozent der bayerischen Einwohner sind derzeit über 65 Jahre alt, demnach im Rentenalter. In wenigen Jahren wird es bald ein Viertel aller Einwohner sein. "Die Senioren unterscheiden sich in ihren Ansprüchen von früheren Generationen und es gilt deshalb, soziale Teilhabe zu gestalten", betonte Helmut Himmler.

Bevor Franz Müntefering ans Rednerpult ging, hatte ein neu gegründeter Chor der Musikschule unter der Leitung von Ursula Wind seinen ersten Auftritt. Müntefering klatschte eifrig, wohl auch deshalb, weil er das Singen im Alter für wichtig hält. Vielerlei soziale Kontakte können dort gepflegt werden. Drei Dinge, die mit dem Buchstaben "L" beginnen, sollte der älter werdende Mensch für ein gutes Leben beachten: Laufen, lernen und lachen.

"Die Bewegung der Beine ernährt das Gehirn", veranschaulichte der gertenschlanke frühere Minister. Sportvereine bieten Seniorengruppen an und wenn es das nicht vor Ort gibt, sollen Senioren das Heft selber in die Hand nehmen. Engagieren, egal ob im Sportverein, einem Chor, Übernahme von Patenschaften für Kinder und Jugendliche in Schule und Ausbildung – Müntefering hatte viele Beispiele parat, um aus dem Alter etwas zu machen. Ein Drittel des Lebens wartet beim Beginn der Rente nämlich auf die meisten Menschen. Nicht missmutig zuhause zu sitzen, sondern die schönen Dinge des Lebens erkennen und nutzen, lautete ein Tipp Münteferings.

Kinder nicht mehr in der Nähe

Viele Strukturen hätten sich verändert, die Familien seien kleiner geworden und Kinder seien weiter weggezogen. "Die Kinder kümmern sich aber laut Studien deshalb nicht weniger um die Eltern", sagte Müntefering. Soziale Kontakte vor Ort seien notwendig, um so die Einsamkeit zu verhindern. Dies könne zum Beispiel beim Einkaufen der Fall sein. "Alles nach Hause geliefert zu bekommen, ist Lebensqualität minus", verdeutlichte Müntefering. "Eine Stadt mit der Größe von Neumarkt bietet hier im Gegensatz zur Großstadt viele Vorteile, weil man sich in der Nachbarschaft noch kennt", sagte Müntefering.

Zurzeit sind in Deutschland fünf Millionen Einwohner über 80 Jahre alt. Diese Zahl wird deutlich zunehmen. Wenn man alte Menschen zuhause pflege, solle man sich nicht übernehmen und seine Grenzen erkennen, empfahl Müntefering dringend.

"Hospiz light"

Pflegekräfte von außen sollten geholt werden, weil diese dafür ausgebildet worden seien. "Die Pflegeheime sind meine größten Sorgenkinder. Sie sind Hospize light", sagte Müntefering. Ein menschenwürdiges Sterben sei dort oft nicht gewährleistet. Die Pflegekräfte müssten Zeit für die Patienten haben, sich mit ihnen unterhalten oder die Hand halten können. Die Palliativversorgung müsse daher ausgebaut werden. Und längst müsste die Bezahlung der Pflegekräfte verbessert werden. "Wären in der Pflege mehr Männer statt Frauen beschäftigt, wären bestimmt die Löhne höher", meinte der ehemalige Vizekanzler und erhielt dafür viel Applaus.

Von den Kommunen forderte Müntefering, Stolperfallen im öffentlichen Raum abzubauen und mehr öffentliche Toiletten zu installieren. Zuhause sollte man anstelle der Badewanne eine Dusche einbauen, damit Stürze vermieden werden. Die Generationen, ob alt oder jung, müssten zusammenhalten. "Sich melden und einmischen gilt für jedes Alter", lautete Münteferings Fazit. Die von ihm geleitete Bundesarbeitsgemeinschaft macht dies und leitet Anträge an die Regierung weiter.

Sozialpädagogin Claudia Zölfl-Setschödi, die für die Organisation des Abends verantwortlich war, überreichte Müntefering Souvenirs aus Neumarkt. An Info-Ständen konnten sich die Besucher über Angebote aus dem Seniorenbereich informieren.

