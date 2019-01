Münzverein Neumarkt bietet Passionsspielmedaille an

NEUMARKT - Erst der (mittlerweile ausverkaufte) Weihnachtstalter mit dem Motiv anlässlich des 600-jährigen Bestehens der Neumarkter Hofkirche, nun die erste Neumarkter Passionsspielmedaille. Der Münzverein Neumarkt ist äußerst produktiv.

Die Kreuzigungsszene des Isenheimer Altars und das Logo der Neumarkter Passionsspiele sind die Motive der Sondermedaille. © Foto: André De Geare



In Neumarkt stehen bekanntlich vom 9. März bis 19. April 2019 die Passionsspiele auf dem Plan. Als man im Frühjahr 2018 Domkapitular und Münsterpfarrer Norbert Winner informierte, dass der Münzverein die Herausgabe einer Passionsspielmedaille für 2019 favorisierte, war nicht nur dieser von der Idee begeistert.

"Von allen Seiten befürwortet"

Schnell wurde das Organisationsteam um Franz Düring und Franz Ebenhöch informiert und genauso schnell gab es von allen Seiten ein Ja für die Umsetzung der Medaille. Für die Vorstandschaft des Münzvereins standen weitere Arbeiten zur Umsetzung der Medaille an. Die Idee, eine Passionsspielmedaille herauszugeben, nach ähnlichem Vorbild der Oberammergauer Passionsspiele, fand schnell Zustimmung bei den Vereinskollegen.

Die Vorderseite der Feinsilbermedaille zeigt das offizielle Logo der Passionsspiele, das Schweißtuch Christi, gekrönt mit der Dornenkrone. Am linken Rand steht das weltweit bekannte Kolping "K". Die Neumarkter Passionsspiele sind eng verbunden mit der Kolpingfamilie, unter derer Trägerschaft die Passionsspiele durchgeführt werden.

Auf dem Schweißtuch steht in drei Zeilen "Neumarkter Passionsspiele 2019". Die Rückseite der Passionsspielmedaille zeigt die Kreuzigungsszene des Isenheimer Altares, von dem es im Münster St. Johannes in Neumarkt eine originalgetreue Nachbildung gibt.

In Gold nur auf Anfrage

Die Passionsspielmedaille wird in Feinsilber (999/000) Spiegelglanz ausgeprägt. Der Durchmesser beträgt 35 Millimeter und hat ein Gewicht von 20 Gramm Feinsilber. Die Ausprägung erfolgt in Polierter Platte. Als Billigversion wird eine Kupfermedaille glänzend angeboten. Der Preis in Feinsilber beträgt 49 Euro, in Kupfer 18 Euro. In Gold nur auf Anfrage, es gilt der Tagespreis.

Die Passionsspielmedaille ist beim1. Vorsitzenden des Münzvereins, Andreas Meyer, Tel. (0 91 81) 61 65), bei Kassier Reinhard Beck, Tel. (0 91 81) 2 09 11, sowie in der Neumarkter Tourist-Information am Rathaus erhältlich. Außerdem sind Bestellungen über die Internetseite www.muenzverein-neumarkt.de möglich.

