Musik zur staden Zeit in St. Elisabeth

Marktkapelle Postbauer-Heng und der Kirchenchor sangen und spielten - vor 1 Stunde

POSTBAUER-HENG - Eine schöne Einstimmung auf die "stade Zeit" bot das Adventskonzert in der St. Elisabeth Kirche. Erstmals hatten die Marktkapelle Postbauer-Heng und der Kirchenchor St. Elisabeth gemeinsam zu einem Benefizkonzert eingeladen.

Das Adventskonzert gestaltete die Marktkapelle Postbauer-Heng gemeinsam mit dem Kirchenchor St. Elisabeth. © Foto: Resi Heilmann



"Ich freue mich, dass sie sich auf den Weg gemacht haben und dass sie angekommen sind. Das Konzert bietet ihnen Zeit, sich auf die Adventszeit und auf Weihnachten einzulassen und bewusst abzuschalten", begrüßte Pfarrer Markus Fiedler die Zuhörer.

Der Kirchenchor, unter Leitung von Josef Schwarz und Sibylle Bernecker, Dirigentin der Marktkapelle, sowie Viktoria Mohr, Dirigentin des Jugendorchesters, hatten ein buntes und abwechslungsreiches Programm mit vielfältigen Klängen der Chor- und Blasmusik, zusammengestellt. Beim musikalischen Vater Unser durften auch die kleinsten Zuhörer mitmachen.

Abschied von Bernecker

Die Veranstaltung war auch ein Abschiedskonzert der Dirigentin Sibylle Bernecker. Sie gibt aus privaten Gründen das Dirigat nach 16 Jahren, 14 Jahre Jugendorchester und zwei Jahre Marktkapelle, als musikalische Leitung ab. Am kommenden Sonntag beim Weihnachtsmarkt im Centrum spielt die Marktkapelle, das allerletzte Mal unter ihrer Leitung.

Mit einem besonderen Highlight dem gemeinsamen Stück des Chores, den beiden Solisten Christine Purbach und Julian Kratzer sowie der Marktkapelle, das "Hallelujah" von Leonhard Cohen endete ein äußerst gelungenes Konzert, das Zeit zum Zuhören, Zeit zum Verweilen, Zeit zum Innehalten bot. Anschließend konnten die Zuhörer draußen im Pfarrhof den besinnlichen Nachmittag bei Glühwein, Kinderpunsch und Lebkuchen ausklingen lassen.

Die Marktkapelle spendet ihren Erlös an die Lebenshilfe Neumarkt. Der Kirchenchor unterstützt seit Jahren zwei Projekte der BLLV Kinderhilfe. Zudem werden die Comboni-Missionare und die Initiative "Burgthann hilft" unterstützt. So wird den Spendenprojekten ein weiter Bogen von hier in Bayern in die weite Welt hinaus gespannt.

reh