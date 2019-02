Musikalische Mondreise im Kellergewölbe

Am Freitag, 8. März, ab 20 Uhr geht es im Gewölbekeller der Residenz einmal zum Mond und zurück. Anlass für diesen musikalischen Abend im Rahmen der vom Kulturamt der Stadt veranstalteten Reihe „Klangraum“ ist das 50. Jubiläum der ersten Mondlandung. Für den notwendigen Antrieb sorgt die Crew des mit hochkarätigen Musikern besetzten Neruda Quartetts. In ihrem aktuellen Programm werden sie von der Sopranistin Stefanie Rüdell begleitet. Die Melodie von „Raumschiff Orion“ wird dabei genauso zu hören sein, wie die Titelmelodie des James-Bond-Films „Moonraker“. Es gibt Evergreens wie „Fly me to the moon“, „Moon over Alabama“ und Ohrwürmer wie „Moon River“ Tickets für den Abend gibt es unter www.neumarkt-ticket.de und in der Tourist-Info in der Rathauspassage. © nn / Foto: Hailer