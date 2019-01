Stille Helden und ein Glücksforscher - das war der Neujahrsempfang der Stadt Neumarkt 2019 in Bildern.

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet eine Smart-Fahrerin bei Sengenthal in den Gegenverkehr und kollidierte mit drei Pkw. Sie erlitt dabei so starke Verletzungen, dass sie am Unfallort verstarb.