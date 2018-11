"Let's rock - Drug for your ears" - allein das Motto zum Doppel-Konzert am Samstag im Neumarkter G6 klang gewaltig vielversprechend. Und gewaltig war vor allem auch der Sound: Die beiden befreundeten Neumarkter Cover-Rock-Bands Cash und Cocaine lieferten ihrem Publikum einen bunten Hit-Mix aus umjubelten Rock-Klassikern von Bon Jovi über Bryan Adams bis hin zu Queen.