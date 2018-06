Musikschule der Stadt Neumarkt veranstaltet Kinderkonzert

Spielerisch und märchenhafte Einführung in die Welt der Musik - vor 18 Minuten

NEUMARKT - Wer sich für kindgerechten Musikunterricht interessiert, ist am kommenden Sonntag um 17 Uhr beim Kinderkonzert im Klostersaal des evangelischen Gemeindezentrums gut aufgehoben. Thema: Schneewittchen trifft Froschkönig und andere märchenhafte Gestalten.

Beim Kinderkonzert der Sing- und Musikschule der Stadt Neumarkt treten einige märchenhafte Figuren auf die Bühne im Klostersaal. © Foto: Beate Westinger / Städt. Musikschule Neumarkt



Der Unterricht in Musikalischer Früherziehung an der Sing- und Musikschule der Stadt Neumarkt findet für Kinder von 3,5 bis sechs Jahren statt, da sich gezeigt hat, dass Kinder in diesem Alter einerseits eine hohe Aufnahmebereitschaft im Sinne der musikalischen Frühförderung und kreativen Entwicklung besitzen.

In dieser Altersstufe kann die Unterrichtszeit von 45 Minuten ohne Beisein der Eltern bereits gut bewältigt werden, im Gruppenunterricht mit etwa sechs bis acht Kindern. Mit den Bereichen Singen, Sprecherziehung, Musikhören, Bewegung, Tanz, dem Spiel auf Orffinstrumenten und dem Kennenlernen der übrigen Instrumente verfolgt die Musikalische Früherziehung das Ziel, Interesse und Freude an der Musik zu wecken.

Musikalische Grundausbildung

Gleichzeitig erfolgt eine spielerische, altersgerechte Hinführung zu Inhalten der allgemeinen Musiklehre. Die Musikalische Grundausbildung vertieft und erweitert die Lernziele der Früherziehung. Dabei werden unter anderem Begriffe aus der allgemeinen Musiklehre und die traditionelle Notenschrift erarbeitet. Daraus können sich unterschiedliche Neigungen und Vorlieben entwickeln: das Interesse für ein Instrument, das Singen in einem Chor, bewusstes Musikhören und vieles mehr.

Nach der Früherziehung steht es den dann etwa sechsjährigen Kindern offen, Aufbaukurse in den Fachbereichen Schlagwerk ("Elementares Trommeln") oder Blockflöte zu belegen, bevor der eigentliche Instrumental- oder Vokalunterricht aufgenommen wird. Der Eintritt hierfür ist frei, Spenden werden gerne entgegengenommen.

