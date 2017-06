Musikschule Postbauer-Heng öffnet die Tür

Information und Mitmachen am 1. Juli - vor 1 Stunde

POSTBAUER-HENG - Die Musikschule "Element Musik" in Postbauer-Heng lädt am Samstag, 1. Juli, von 11 bis 14 Uhr zum Tag der offenen Tür.

Wer die Musikalische Früherziehung besuchen oder ein Instrument lernen möchte, kann sich bei dieser Gelegenheit umschauen, denn jetzt beginnt die Anmeldezeit für das nächste Schuljahr. Und damit sich jeder informieren kann, öffnet die Musikschule ihr Pforten: Element Musik ist eine Schule für moderne und klassische Musik in Postbauer-Heng im "Haus der Musik", Neumarkter Str. 38.

Die Besucher können sich im Haus der Musik umsehen und sich bei den Musiklehrern beraten lassen sowie Informationen zu den verschiedenen Musikinstrumenten einholen. Alle Musiklehrer, die bei Element Musik unterrichten, sind professionell ausgebildet.

Musikschüler zeigen ihr Können auf der Bühne, die bei schönem Wetter im Garten aufgebaut ist. Im Haus gibt es Mitmach- und Zuschaustunden in der Musikalischen Früherziehung und vieles mehr.

Die Musikschule bietet Schülern neben dem Elementar- und Instrumentalunterricht eine Reihe von Mitspielmöglichkeiten in verschiedenen Ensembles und Projekten an, seit diesem Schuljahr auch ein Schulorchester mit derzeit 30 Mitspielern. Die Musikschule übernimmt in der Gemeinde und Kirchengemeinde und über den Ort hinaus bei vielen Veranstaltungen die musikalische Gestaltung.

Für die Besucher sind Kaffee und Kuchen vorbereitet. Für die Kinder gibt es eine musikalische Bastelecke. Das Gesamtprogramm ist abrufbar unter www.element-musik.de

nn