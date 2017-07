Mütchen ausgerechnet an Kapelle gekühlt

Berching: Ein Unbekannter hat Fenster der Cäcilienkapelle eingeschlagen - vor 1 Stunde

BERCHING - Am kleinen Gotteshaus an der Mailiahilfstraße hat der Täter zwei vergitterte Fenster eingeworfen, die Tür eingetreten und auch im Inneren des Kirchleins gehaust.

Symbolbild Foto: Pixabay



Ein unbekannter Täter hat in der Zeit vom 26. bis 27. Juli in Berching an der Maria-Hilf-Straße zwei vergitterte Fensterscheiben der dortigen Cäcilia-Kapelle eingeworfen.

Außerdem wurde die Haupttüre der Kapelle aufgetreten und das Brüstungsbrett der Empore abgebrochen. Der Sachschaden liegt bei rund 200 Euro.

