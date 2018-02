Mutige Männer im Postbauerer Schloss

Lizzy Aumeier nahm das starke Geschlecht auf die Schippe - vor 54 Minuten

POSTBAUER-HENG - Lizzy Aumeier betrat die Bühne im Deutschordensschloss Postbauer-Heng und hatte das Publikum von Anfang an auf ihrer Seite.

Mit Anfassen: Lizzy Aumeier hatte in Postbauer-Heng im Deutschordensschloss mutige Zuhörer. © Foto: Resi Heilmann



Mit Anfassen: Lizzy Aumeier hatte in Postbauer-Heng im Deutschordensschloss mutige Zuhörer. Foto: Foto: Resi Heilmann



Doch zuvor begrüßte Angelika Herrmann die Gäste: "Schön dass auch einige Männer hier sind, das wird Lizzy freuen. Ja, wer zu Lizzy Aumeier geht, weiß, worauf er sich einlässt." Lizzy legte auch gleich los mit ihrem herzhaften Humor. Mit ihrer Begleiterin Svetlana Klimova, die nicht nur das Klavier, sondern ganz besonders die Violine zu spielen versteht, ergaben sich völlig neue Klangwelten.

Der größte Teil der Besucher tummelte sich in bunten, phantasievollen Kostümen und auch einige Männer hatten sich in die Höhle von Lizzy gewagt. Schnell hatte sie auch wieder einige Opfer mit Heinz, Peter, Matthias und Daniel ausgemacht, die sie immer wieder mit einbezog. Besonders angetan hatte es ihr Daniel, der Maschinenbauingenieur, gebürtiger Rumäne. Dieser durfte auch zu ihr auf die Bühne. Mit seinem Akzent und der sympathischen Stimme kam sein Auftritt sehr gut an.

Nicht nur die AfD oder Donald Trump bekamen Lizzys beißende Ironie ab: "Die Welt dreht durch und wird immer blöder, wenn man sieht, welche Männer regieren." Auch Integration war ein Thema: "Da lernen sie Deutsch und kommen dann nach Fürth, da bist arm dran." Mittelfranken lebe in seiner eigenen Welt, da gebe es kein Willkommen, in Nürnberg heiße es sofort: "Hier können sie nicht parken." Die Franken wollten auch nicht zu Bayern gehören.

Auch ihr Mann Andreas, der zum Ende auch noch kurz die Bühne betrat, bekam einiges von ihrer spitzen Zunge ab. "Schatz, wir sind 20 Jahre verheiratet. Wenn ich heute sterben würde, würdest du mit einer anderen Frau schlafen?" Darauf habe er ihr geantwortet: "Dazu musst du nicht sterben. Nein, ich würde nicht noch mal heiraten."

reh