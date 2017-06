Mutter droht Tochter mit Küchenmesser

Familienstreit in Beilngries artet in Handgreiflichkeiten aus - vor 38 Minuten

BEILNGRIES - In Beilngries ist ein Familienstreit eskaliert: Eine Frau griff zu einem Küchenmesser und drohte damit ihrer Tochter.

Symbolbild © colourbox.com



Gegen 19.30 Uhr wurde die Polizei zu einem Anwesen in einem Beilngrieser Ortsteil gerufen. In einer Wohnung lebt eine 53-jährige Beilngrieserin und in der anderen Wohnung deren Tochter mit Familie.

Ein Streit zwischen Mutter und Tochter eskalierte nun so stark, dass es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden kam. Dabei bedrohte die Mutter ihre Tochter sogar mit einem Küchenmesser. Sie wurde wegen Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung angezeigt.

nn