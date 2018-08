Mysteriöser Alarm im Globus in Neutraubling

NEUTRAUBLING - Die Meldung eines vermeintlichen Gasaustrittes in einem Verbrauchermarkt in Neutraubling hat in den Nachmittagsstunden des Freitag für ein Großaufgebot an Rettungskräften gesorgt. 21 Personen wurden vorsorglich in Krankenhäuser gebracht. Die Ursache ist bislang nicht feststellbar.

Gegen 16 Uhr hatte man die Polizei und die integrierte Leitstelle in Regensburg alarmiert, dass in einem Verbrauchermarkt in Neutraubling wohl Gas ausgetreten sei und mehrere Personen gesundheitlich betroffen sind.



Die Leitung und das Personal des Verbrauchermarktes hatten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte bereits begonnen, den Markt zu räumen und wurden dabei durch die eintreffenden Kräfte weiter unterstützt. So gelang es schnell, alle Besucher, Kunden und das Personal aus dem Gefahrenbereich zu bringen.



Um die Betroffenen nicht der massiven Hitze und Sonneneinstrahlung auszusetzten, wurde durch die Rettungsdienste eine Betreuungsstelle errichtet. Hier wurden zeitweise bis zu 100 Personen und mit Getränken versorgt.



Etwa 70 Betroffene wurden schließlich vom Rettungsdienst und Notärzten untersucht und nach Bedarf vor Ort versorgt. Letztlich wurden 21 als leicht verletzt eingestufte Personen in umliegende Krankenhäuser zur genaueren Untersuchung und Versorgung gebracht.



Die Feuerwehr ging nit schwerem Atemschutz und mit Messgeräten in den Markt und nahm in zeitlichen Abständen mehrere Messungen vor. Letztlich konnte die Ursache und der Auslöser für das Geschehen nicht mehr lokalisiert oder identifiziert werden und bleibt somit offen. Das Gebäude wurde nach der Überprüfung durch die Polizei wieder übergeben.



Gegen 19.30 Uhr wurde die Sperre des Marktes und der Parkplatzzufahrten sukzessive wieder aufgehoben.



Die Feuerwehren Neutraubling und Obertraubling waren mit gesamt 38 Kräften vor Ort und wurden mit einem großen transportablen Lüfter durch die Werksfeuerwehr BMW unterstützt. Die Rettungsdienste aus Stadt und Landkreis Regensburg sowie aus dem Landkreis Straubing waren mit insgesamt 62 Kräften vor Ort gewesen. Dazu kamen 21 Polizeibeamte.



Die abschließenden Ermittlungen werden durch die Polizeiinspektion Neutraubling übernommen.

