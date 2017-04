Mysteriöser Fahrer steuert Fiat gegen Hauswand

DEINING - Als die Polizei kam, wollte es keiner gewesen sein: Ein Mann stand zwar neben dem Fiat, der gegen eine Hauswand gekracht war, er aber behauptete, seine Frau wäre gefahren. Die sei jetzt aber davon. Die Polizei glaubt zu wissen, wer gefahren ist.

Es war am ganz frühen Morgen gegen 4 Uhr, als eine Anwohnerin durch laute Geräusche auf einen Verkehrsunfall aufmerksam wurde. Der Blick aus dem Fenster zeigte: Ein Fiat 500 war gegen eine Hausmauer gefahren.

Die alarmierten Polizisten trafen einen Mann an der Unfallstelle an, der behauptete, seine Frau habe den Unfall verursacht. Da aufgrund der vorliegenden Feststellungen Zweifel an dem angegebenen Ablauf, insbesondere über die Identität des verantwortlichen Fahrers bestanden, heißt es im Polizeibericht, wurde zur Ermittlung des Geschehens die Staatsanwaltschaft eingeschaltet.

Denn: Die Polizei vermutet, dass eigentlich zwei unter Alkoholeinfluss stehende junge Männer, 16 und 20 Jahre alt, die Unfall-Piloten waren, der Dritte sie nur heraushauen sollte. Blutentnahmen bei den beiden sowie die Sicherstellung des Unfallfahrzeuges erfolgten.

An dem Fiat entstand ein Schaden in Höhe von rund 2000 Euro, an der Hauswand in Höhe von 500 Euro. Die Ermittlungen dauern noch an. Um Zeugenhinweise wird gebeten.

