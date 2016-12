Mythische Königreiche zwischen Himmel und Erde

Nepalhilfe Beilngries: Bruno Baumann einen Vortrag über den Himalaya - vor 1 Stunde

BEILNGRIES - Der erste Benefiz-Gast der Nepalhilfe Beilngries im Jahr 2017 ist Bruno Baumann. Mit seinem Vortrag „Himalaya – Königreiche zwischen Himmel und Erde“ wird der gebürtige Steiermärker am Samstag, 21. Januar, um 19.30 im Beilngrieser „Haus des Gastes“ das 25. Jahr des Bestehens der Nepalhilfe eröffnen.

Mit Bruno Baumann unterwegs in Nepal: Von der Hochalm Ranikhaga aus hat man einen wunderbaren Blick auf die mächtige Südwand des 7031 Meter hohen Saipal. © Fotos: Bruno Baumann



Mit Bruno Baumann unterwegs in Nepal: Von der Hochalm Ranikhaga aus hat man einen wunderbaren Blick auf die mächtige Südwand des 7031 Meter hohen Saipal. Foto: Fotos: Bruno Baumann



Bruno Baumann war in der langen Veranstaltungschronologie der Hilfsorganisation der zweite Gast, als er im Frühjahr 1993 nach Beilngries kam. Viele weitere Besuche sollten über die Jahre folgen.

„100 göttliche Zeitalter reichten nicht aus, um alle Wunder und Herrlichkeit des Himachal zu beschreiben“, heißt es in einer alten indischen Schrift. Man muss einmal das Himalaya-Massiv gesehen haben, von den Tiefländern aus, wie es sich über den Dunst der Niederungen erhebt, majestätisch in den Himmel aufsteigend, dann wird man verstehen, dass die Inder ehrfürchtig zu seinen Gipfeln aufblickten, diese mehr dem Himmel als der Erde zuordneten und als Wohnsitze ihrer Götter verehrten.

Sein aktueller Vortrag sei das Ergebnis von dutzenden Reisen und Expeditionen in den Himalaya, in einem Zeitraum von 35 Jahren, so Baumann. Es ist also keine Momentaufnahme, sondern ein Porträt des höchsten Gebirges der Welt, das sich über 2700 Kilometer erstreckt und in dem 50 Millionen Menschen leben – Menschen unterschiedlichster Ethnien, Religionen und Traditionen.

In einer Zeit, als noch geografische Gegebenheiten, ethnische Zusammengehörigkeit und überkommene Traditionen die Gemeinwesen bestimmten, entstanden eine ganze Reihe kleiner Himalaya-Königreiche. Bruno Baumann ist den alten Wegen auf der „höchstgelegenen Fußgängerzone der Welt“ gefolgt; entlang der alten Salzstraße nach Mustang, über den Nangpa La, dem Weg der Sherpa von Tibet nach Nepal und durch den „Grand Canyon“ des Himalaya nach Guge. Er besucht Klöster und Feste in Ladakh und erkundet Bhutan, wo Natur- und Kulturschutz an erster Stelle stehen.

Mit der audiovisuellen Präsentation erwartet die Besucher ein Feuerwerk an Bildern und Videos in HD-Qualität auf Großbildwand. Dem 61-Jährigen geht es dabei vorrangig um Inhalte, Aussagen und Geschichten.

Eintrittspreis: 19 Euro. Kartenvorverkauf: Touristikbüro Beilngries, * (0 84 61)84 35 oder info@nepalhilfe-beilngries.de

nn