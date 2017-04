Nach Aktenzeichen XY: Keine neue Spur im Fall Malina

Polizei hat Internetseite eingerichtet, um den Abend zu rekonstruieren - vor 37 Minuten

REGENBURG - Der Vermisstenfall der 20-jährigen Malina Klaar aus Regensburg war am Mittwochabend Thema in der Sendung Aktenzeichen XY. Am Morgen nach der Ausstrahlung zieht die Polizei eine Bilanz.

Auch die Sendung Aktenzeichen XY brachte keinen Hinweis darauf, wo die 20-jährige Malina Klaar sein könnte. © privat



Besorgniserregend, nannte Moderator Rudi Cerne den Fall der seit dem 19. März 2017 vermissten Studentin Malina Klaar. Am Mittwochabend wurde die Nacht, in der die 20-Jährige nach einer Techno-Party in Regensburg verschwand, in der Sendung Aktenzeichen XY rekonstruiert.

Heinrich Christl von der Regensburger Polizei hat die Zuschauer der Sendung auf eine Internetseite hingewiesen, die die Polizei eigens für den Fall Malina eingerichtet hatte: Hier können Videos, Bilder und andere Mediendateien, die auf der Veranstaltung "Pink Haus Rave – Doppeldecker mit Doppelschepper" in der "Alten Mälzerei" in der Regensburger Galgenbergstraße entstanden sind, hochgeladen werden.

Am Donnerstagmorgen erklärte die Oberpfälzer Polizei jedoch, dass die Ausstrahlung bisher keinen entscheidenden Hinweis gebracht habe. Noch während der Sendung gingen zwar Hinweise bei dem Sachbearbeiter der Polizei ein, doch keiner war hilfreich, manche standen in keinerlei Zusammenhang zu dem Fall.

Laut Angaben der Polizei sollen weiterhin Suchmaßnahmen per Hubschrauber rund Boot entlang der Donau durchgeführt werden. Im Fokus der Ermittlungen steht außerdem der Heimweg der jungen Frau, von der Alten Mälzerei bis zum Herzogpark.

Die vollständige Sendung kann in der ZDF-Mediathek angeschaut werden. Dort wurde außerdem über den Mord an der Bankiersfrau Maria Bögerl berichtet, ein Zuschauer-Hinweis führte zu einer Festnahme.

Nach wie vor bitten die Ermittler um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung unter der Rufnummer 0941/506-2888.

