Nach Amberg: Mehrheit der Bayern will keine schärferen Gesetze

MÜNCHEN - Ende des Jahres sollen betrunkene Asylbewerber mehrere Passanten in Amberg angegriffen haben. Eine aktuelle Umfrage des Bayerischen Rundfunk (BR) zeigt: Nur rund ein Drittel wünscht sich eine Verschärfung der Gesetze. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) will das prüfen.

Im oberpfälzischen Amberg griffen betrunkene Asylbewerber Passanten an. Foto: Armin Weigel, dpa/lby



Ende Dezember sollen vier alkoholisierte Flüchtlinge ein Dutzend Passanten in der Amberger Innenstadt angegriffen haben. Gegen die jungen Männer im Alter von 17 bis 19 Jahren wurde Haftbefehl erlassen. Das hat eine neue Debatte über den Umgang mit straffälligen Asylbewerbern auf den Plan gerufen. Laut dem neuen BR-"Bayern-Trend" bleiben die Menschen im Freistaat jedoch gelassen. Die Mehrheit (60 Prozent) möchte lieber eine konsequenter Verfolgung der Gesetzte statt sie weiter zu verschärfen, wie ein gutes Drittel angibt. Der BR führt den "Bayern-Trend" regelmäßig durch.

SPD und CSU unterschiedlicher Meinung

Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) sieht ebenfalls keine Notwendigkeit die Gesetze weiter zu verschärfen. Der Welt am Sonntag sagte sie: "In der vergangenen Legislaturperiode haben wir bestehende Regelungen, etwa im Asylrecht, in entscheidenden Punkten verbessert und verschärft". Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) gibt sich damit nicht zufrieden. Er kündigte eine Prüfung der Gesetze an. Bereits auf der Klausurtagung im Kloster Seeon verabschiedete die CSU-Landesgruppe einen Beschluss. Darin fordert die Partei, Kriminelle leichter abschieben zu können.

