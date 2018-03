Nach Auffahrunfall auf A3: Polizei ermittelt gegen Handyfilmer

REGENSBURG - Auf der A3 zwischen Wörth und Rosenhof (Landkreis Regensburg) ereignete sich am Dienstag ein Auffahrunfall, bei dem ein Lkw-Fahrer im Führerhaus eingeklemmt wurde. Zahlreiche Gaffer filmten das Szenario mit ihren Smartphones.

Nach dem schweren Auffahrunfall auf der A3 bei Wörth musste der Lkw-Fahrer von der Feuerwehr aus seinem Führerhaus befreit werden. Foto: News5



Gegen 14.35 Uhr war der Lkw-Fahrer mit seinem 12-Tonner am rechten Fahrstreifen der A3 bei Wörth unterwegs. Aufgrund von Verkehrsstauungen zwischen den Anschlusstellen Wörth-Wiesent und Rosenhof, etwa 500 Meter nach der Donaubrücke, fuhr der Lkw auf einen Lkw-Hängerzug der Deutschen Post auf.

Der Fahrer wurde in seinem Führerhaus eingeklemmt und zog sich schwere Verletzungen zu.

Bevor der Verletzte per Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden konnte, musste die Feuerwehr ihn aus seinem Fahrzeug befreien. Die Fahrzeuge mussten per Abschleppdienst geborgen werden. Die A3 musste in Richtung Nürnberg zunächst komplett gesperrt werden.

Während die Einsatzkräfte mit den Rettungsarbeiten beschäftigt waren, haben zahlreiche Autofahrer Handyaufnahmen vom Unfallgeschehen gemacht. Die Polizei konnte elf Filmer mittels Beweisfotos feststellen.

Zwei Jahre Knast statt nur ein Bußgeld für Gaffer

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Regensburg besteht der Verdacht der Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen nach § 201 a Strafgesetzbuch. "Die Strafandrohung wäre hier Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe", teilte die Verkehrspolizeiinspektion (VPI) Regensburg mit.

Ursprünglich hatte die VPI Regensburg von 15 filmenden und fotografierenden Gaffern gesprochen, vier konnten jedoch nicht einwandfrei identifiziert werden. Außerdem korrigierte sie den Strafrahmen: Da es sich, anders als gestern von der VPI mitgeteilt, nicht nur um eine Verkehrsordnungswidrikeit (Handynutzung des Fahrers während der Fahrt) gehandelt hat, ist deutlich mehr fällig, als nur ein Bußgeld in Höhe von mindestens 100 Euro und 1 Punkt in Flensburg.

Dieser Artikel wurde am Mittwoch, 28. März, um 13.38 Uhr aktualisiert.

