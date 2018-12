Nach Aus für Neumarkter Hallenbad sitzt Wasserwacht im Trockenen

Ortsgruppe geht betrübt ins neue Jahr _ Weihnachtsfeier in Loderbach abgehalten - vor 1 Stunde

NEUMARKT/BERG - Ins Gasthaus Ehrnsberger in Loderbach hatte die Wasserwachts-Ortsgruppe Neumarkt zur Weihnachtsfeier eingeladen.

Nach den Ehrungen bei der Neumarkter Wasserwacht gab es nur zufriedene Gesichter. Langjährige Mitglieder der Wasserretter-Organisation gab es wieder einmal zu würdigen. © Foto: Wasserwacht



Ortsgruppenleiter Jürgen Kastner hieß die aktiven Mitglieder willkommen und gab einen kurzen Jahresrückblick. Thema war natürlich auch die bevorstehende Schließung des Neumarkter Hallenbades und die für die Ortsgruppe damit verbundenen Schwierigkeiten. Die Zeitspanne ohne Schwimmtraining stellt sowohl für die Vorstandschaft als auch für die Mitglieder eine Herausforderung dar.

Es werde in den nächsten zwei Jahren für den Verein schwierig werden, den Ausbildungsstand zu halten und den Kindern des Landkreises Neumarkt das sichere Schwimmen beizubringen, da in den Wintermonaten keinerlei Trainingsmöglichkeiten vorhanden sind.

Zwar sei für die Kinder und Jugendlichen ein attraktives und abwechslungsreiches Alternativprogramm erarbeitet worden, dies sei jedoch keinesfalls ein Ersatz für das regelmäßige Schwimmtraining, das im Ernstfall Leben retten kann.

Neue Ausbilderinnen

Technischer Leiter Roland Kuß gab einen Überblick über die geleisteten Ausbildungs- und Wachstunden. Besonders freut man sich, mit Bianca Kienlein und Katharina Blank zwei neue Ausbilderinnen im Fachbereich Schwimmen und mit Johanna Häring eine neue Motorbootführerin zu haben.

Ein weiterer Programmpunkt war die Ehrung verdienter Mitglieder. Der stellvertretende Vorsitzende der Kreiswasserwacht, Winfried Fügl, und die Vorstandschaft der Ortsgruppe bedankten sich für die herausragenden Leistungen und verliehen die Wasserwachtsmedaille auf Sockel in Bronze an Julia Beer, Johanna Häring, Katharina Blank, Tobias Lorek und Daniel Wittmann. Die Medaille in Silber wurde Paul Heerdegen, Marco Inzenhofer, Gabi Kunkel, Kerstin Kunkel und Melanie Kuß verliehen.

Für langjährige Mitgliedschaft wurden geehrt: Florian Bogner und Johanna Häring (fünf Dienstjahre), Tobias Lorek und Luitgard Stigler (15 Dienstjahre), Melanie Kuß, Roland Kuß, Mathias Ott und Robert Frank (30 Dienstjahre) sowie Winfried Fügl (45 Dienstjahre).

Zum Jahresende hat der Jugendleiter der Wasserwacht, Winfried Fügl, zahlreiche Kinder und Jugendliche für ihre Mitgliedschaft (fünf und zehn Jahre) geehrt. Des Weiteren konnten Abzeichen wie Seeräuber oder der Wasserretter übergeben werden, welche die jungen Wasserwachtler während der aktuellen Hallenbadsaison abgelegt haben.

Aufgrund der aktuellen Bädersituation war das Abnehmen von Rettungsschwimmabzeichen diese Saison leider nicht mehr möglich, da kein Sprungturm zur Verfügung stand.

nn