Nach Blitzschlägerei in Dietfurt Zeugen gesucht

DIETFURT - Der Sonntag war noch keine fünf Minuten alt, da schepperte es schon in einer Gaststätte in Dietfurt: Zwei Streithansel gerieten aneinender.

Symbolbild Foto: colourbox.de



Allerdings: Als die Polizei kam, waren beide schon weg. Die beiden waren in einer Gaststätte in der Hauptstraße in Dietfurt aneinander geraten. Doch so schnell die Schlägerei startete, so schnell war sie vorbei.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Der Täter war mit einem Pkw mit rumänischer Zulassung weggefahren, sein Opfer hatte sich zu Fuß auf den Heimweg gemacht. Hinweise auf die beiden an die PI Parsberg, 0 94 92 / 94 11-0.

