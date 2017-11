Nach dem Tod das Aus oder das ewige Leben?

NEUMARKT - In einer Welt, die bis ins hinterste Eck ausgeleuchtet ist, in der es Erklärungen für alles gibt, in der jedes Atom erforscht ist und die Wissenschaftler auch die letzten Geheimnisse des Weltalls ergründen, bleibt doch eine Frage, die viele Menschen umtreibt: Was kommt nach dem Leben? Bernard Jakoby, bekannter Sterbeforscher, gab darauf im vollen Sammüller-Saal seine Antwort.

RESSORT: Lokales..DATUM: 24.09.07..FOTO: Michael Matejka..MOTIV: Sarg wird verbrannt; Einäscherung; Krematorium / Sarg / Verbrennen; Flammen; Feuer...."Veröffentlichung nur nach vorheriger Vereinbahrung" Foto: Michael Matejka



Schon vor zwei Jahren war Jakoby zu Gast am Schafhof gewesen, hatte seine Thesen und Theorien zu Nahtod-Erfahrungen, dem Leben nach dem Tod und dem Umgang mit dem Tod eines nahen Menschen referiert. In seinem neuen Buch "Damit der Tod als Freund kommt" variiert er das Thema, setzt andere Akzente, doch der Tenor bleibt der gleiche: Es gibt ein Leben nach dem Tod. Das sei nicht nur eine These, sondern durch Studien bewiesen.

Und diese Behauptung, dass der Tod nur der Übergang in eine andere Form des Seins sei, lockt das Publikum. Der Saal war gefüllt mit Zuhörern jeden Alters, da waren überzeugte Christen im Publikum genauso wie zweifelnde. Oder Kirchenferne. Sie alle wollten den Beweis für das hören, was der christliche Glaube nur verspricht: Ewiges Leben. Der Christ ist gezwungen, das zu glauben. Jakoby, der sich selbst als gläubigen Katholiken bezeichnet, geht weiter, er schlussfolgert aus den Nahtod-Erfahrungen, dass das Leben nach dem Tod wissenschaftlich bewiesen sei.

Nahtod-Erfahrungen gebe es in allen Kulturen, sagte Jakoby, der seinen Vortrag klassisch aufgebaut hatte. Er referierte seine Thesen, die er in der Folge mit unzähligen Beispielen belegte. Diese stammen aus zahllosen Umfragen rund um den Globus, aber auch aus persönlichem Erleben; viele Menschen riefen ihn auch an und erzählten ihm ihre Geschichte.

Es gibt ein Muster

Die Nahtod-Erfahrungen variieren, verlaufen aber trotzdem nach einem Muster. Es gehe, sagt Jakoby, immer um ein sich Entfernen aus dem Körper, es gebe eine Gleichzeitigkeit, der Betroffene nimmt wahr, was an verschiedenen Orten geschieht, sieht Dinge, die er so gar nicht sehen kann und die ihm später bestätigen, diese Erfahrung tatsächlich gemacht

Bernhard Jakoby meint, dass niemand Angst vor dem Sterben haben muss. Foto: Foto : Wolfgang Fellner



zu haben. So wie der Patient während einer schweren OP, dessen Seele sich plötzlich vom Leib trennt und der sich nachher an ein Typenschild an einem der OP-Geräte erinnert, dass der Operierte selbst nie gesehen hat.

Menschen, die Nahtod-Erfahrungen gemacht hätten, würden von einer "Begegnung mit Lichtwesen" sprechen, sie hätten paradiesische Landschaften gesehen, bereits Verstorbene getroffen und am "Ende des Tunnels ein gleißendes Licht wahrgenommen", das sich näherte. Jakoby zitierte einen, der solch eine Erfahrung gemacht hat: "Als ich auf das Licht traf, war ich zuhause."

Die Lichtwesen seien die "wahre Liebe", sagte Jakoby, und Gott werde nicht wahrgenommen als Person, sondern als die eine Urkraft hinter dem Sein, die verstandesmäßig eben nicht wahrgenommen werden kann. Die Liebe sei das Wichtigste im Leben, und die Eigenverantwortung sei eines der wichtigsten Güter des Lebens. Jakobys Fazit: "Die Lektion ist doch, im Hier und Jetzt alles zu bereinigen, dann macht Sterben keine Angst."

Phänomene wie Nahtod-Erfahrungen ließen sich nicht als chemische oder neuronale Vorgänge abtun, das ist dem Sterbeforscher ebenso wichtig wie seine Erkenntnis: "Es gibt keine Hölle, keine Verdammnis, Gott ist die wahre Liebe." Oder: "Wir wissen heute sehr viel, was wir nach dem Tod erleben werden."

Bei seinen Zuhörern kam Jakoby damit, an; etliche fragten nach einem seiner Seminare, um ihr Wissen zu vertiefen. Viele hatten auch Papier und Stift dabei und notierten eifrig Sätze wie "eine Magensonde ist keine Verlängerung des Lebens, sondern eine Verlängerung des Sterbens" oder "wir bleiben durch die Liebe mit dem Verstorbenen immer in Kontakt". Damit schließt sich der Kreis wieder hin zur christlichen Lehre, die bei vielen Menschen heute scheinbar eine Leere hinterlässt, die nach wissenschaftlichen Beweisen dafür verlangt. Glauben alleine reicht ihnen nicht mehr.

