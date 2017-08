Nach dem Zeltgottesdienst schäumt das Bier

Auf das Parsberger Volksfest mit Schäfflertanz und anderer Gaudi freut sich die Bevölkerung aus der Region

PARSBERG - Es ist wieder soweit: Vom Freitag bis Dienstag, 25. bis 29. August, steigt das Parsberger Volksfest mit Standkonzert und Schäfflertanz auf dem Stadtplatz. Zum Bieranstich mit Bürgermeister Josef Bauer im Festzelt an der Velburger Straße spielt die Gruppe Trixi und die Partylöwen.

Die Schäffler-Tanzgruppe der Neumarkter Lammsbrauerei ist eine feste Institution bei der Eröffnung des Volksfestes. © Foto: Werner Sturm



"Die jahrzehntelange gute Zusammenarbeit der Stadt mit den Schaustellern, dem Festwirt und der Brauerei" machten den Erfolg des Parsberger Volksfestes weit über die Grenzen der Stadt hinaus aus. Alljährlich stellten die Beliebtheit eindrucksvoll tausende Besucher unter Beweis. Wenn Bürgermeister Bauer auf den Höhepunkt des Sommers zu sprechen kommt, ist er begeistert.

Fünf Tage lang wird in Parsberg geschunkelt und gefeiert. Bei guter Laune, süffigem Bier, kulinarischen Schmankerln und attraktiven Fahrgeschäften kommen Besucher jeden Alters auf ihre Kosten. Los geht es am Freitag am Marktplatz von Parsberg. Um 17.30 Uhr spielt die Blaskapelle Berngau auf, die Schäffler ziehen ein zum Tanz, beim Oldtimer-Bierauto der Neumarkter Lammsbrauerei gibt es den ersten Schluck Freibier, bevor man zum Auszug in Richtung Volksfestplatz an der Velburger Straße aufbricht.

Bürgermeister Bauer zapft dort den ersten Banzen Festbier an, bevor ausgelassen mit Trixi und ihren Partylöwen im geschmückten Festzelt gefeiert wird. Das Organisationsteam mit Bürgermeister Bauer und seinen Mitarbeitern der Stadtverwaltung, Festwirt Peter Engel, Schausteller Günter Wunderle, Bräu Franz Ehrnsperger und Volksfestreferent Günter Krotter stehen für das unterhaltsame, kurzweilige und vergnügliche Volksfest.

Einer der Höhepunkte ist der Seniorennachmittag am Samstag ab 15 Uhr. Die Stadt hat 912 ältere Mitbürger zu Hähnchen und Bier eingeladen. Dazu gibt es musikalische Unterhaltung.

Am Abend können die Festbesucher ausgelassen zu Partymusik feiern, wenn ab 19 Uhr die Band Champane aus Neumarkt auftritt. Dass Küche und Keller das Beste aufbieten, muss nicht speziell erwähnt werden. "Erst die Mess und dann die Maß" lautet das Motto am Volksfestsonntag. Um zehn Uhr ist ein Zeltgottesdienst, musikalisch umrahmt von der Lupburger Blasmusik.

Danach trifft man sich zum Frühschoppen und Mittagessen. Den Rest des Tages gestaltet ab 18 Uhr die Original Altmühltaler Blaskapelle aus Beilngries.

Montag ist Familientag

Rund um die jüngsten Gäste dreht sich das Programm des Parsberger Volksfestes am Montag. Ab 14 Uhr haben Familien zu ermäßigten Fahrpreisen Gelegenheit, alle Fahrgeschäfte bis etwa gegen 18 Uhr kennenzulernen. Zusätzliche Belustigungen bietet Zauberer Karli.

Der Montag ist traditionell auch der Tag der Behörden, Betriebe und Vereine. Dazu wird Bürgermeister Bauer die Vertreter aus den meisten Gemeinden der Landkreise Neumarkt und Regensburg begrüßen können, bevor die Partyband Donnaweda an die Instrumente geht (etwa 20 Uhr).

Das Parsberger Volksfest erweist sich Jahr für Jahr als Besuchermagnet, was nicht zuletzt an einer vielseitig bestückten Wies’n liegt, mit Autoscooter, Kinderkarussell, Märcheneisenbahn, Losbuden, Schießstand und anderen attraktiven Fahrgeschäften. Kurzum, jede Altersgruppe findet hier die Möglichkeit, Spaß zu haben.

Zum Finale am Dienstag steht der bayrische Abend mit den Bacherlmusikanten ab 18 Uhr im Terminkalender. Natürlich darf auch dieses Jahr das Feuerwerk nicht fehlen. Gegen 22 Uhr wird es nach Einbruch der Dunkelheit bunt glitzern und flimmern, wenn die Raketen in den Himmel steigen.

Kleiner Tipp: Am Mittwoch vor dem Beginn des Volksfestes können sich wieder weit mehr als einhundert Bierkenner aus den Parsberger Vereinen und Betrieben von der Qualität des Gerstensafts aus der Neumarkter Lammsbräu überzeugen: Dann gibt es im Burgsaal die wohl größte Bierprobe weit und breit.

