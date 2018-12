Nach Diskobesuch geklaut: Polizei verfolgt Jeep in Oberpfalz

GEBENBACH - Zwei Männer, die sich in einer Disko kennenlernen, klauen betrunken und unter Drogen einen Jeep und werden von der Polizei verfolgt. Was klingt wie das Drehbuch eines zweitklassigen Actionfilms hat sich am frühen Morgen des ersten Advents in der Oberpfalz tatsächlich abgespielt. Dabei bekamen die Polizisten Hilfe von ungewöhnlicher Seite.

Alles begann in einer Disko am Ortsrand von Sulzbach-Rosenberg in der Oberpfalz. Beim Feiern lernte ein 28-jähriger Oberpfälzer dort einen anderen Mann kennen und laut Polizei hatten die beiden ein gemeinsames Ziel: die Taxikosten für den Heimweg zu sparen. Kurzerhand sahen sich die beiden "im angrenzenden Ort Siebeneichen nach einer Mitfahrgelegenheit um", wie die Polizei mitteilt. Dort klauten die Männer einen unversperrten Jeep und fuhren los. Gegen 6.45 Uhr sollten die beiden neuen Freunde dann allerdings gestoppt werden, denn Polizisten wollten das Auto bei Atzmannsricht einer Kontrolle unterziehen. Doch der 28-Jährige gab Gas und floh vor der Polizei, die von einer äußerst riskanten Fahrweise berichtet.

Die Verfolgungsjagd führte über die B299 nach Krickelsdorf und anschließend weiter in Richtung Hirschau. Doch der Mann bemerkte offenbar, dass er die Beamten auf diesem Weg nicht abhängen konnte - also lenkte er den SUV querfeldein. In einem frisch gepflügten Acker blieb der Wagen dann allerdings stecken und die beiden flüchteten zu Fuß weiter. Auch der Polizeiwagen blieb in der feuchten Erde stecken.

In einem Waldstück konnten Polizisten den 28-Jährigen dann aber stellen, der Beifahrer blieb allerdings flüchtig. Ein Atemalkoholtest beim Fahrer ergab 0,66 Promille, zudem stand der Mann sichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, so die Polizei. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, dann wurde er auf freien Fuß gesetzt. Um den geklauten Jeep und den Streifenwagen, die noch immer im Matsch feststeckten, kümmerte sich in der Zwischenzeit ein hilfsbereiter Landwirt aus Krickelsdorf mit seinem Bulldog.

