Nach Einbruch in Bäckerei schnell gestellt

REGENSBURG - Kein Glück hatte ein Einbrecher, der nachts in Regensburg eine Bäckerei heimsuchte: Wenig später klickten schon die Handschellen.

Ein Tatverdächtiger in Handschellen (Symbolfoto). Foto: dpa



Der Mann war am Samstag um 2.35 Uhr in das Gebäude eingebrochen - und die Alarm,anlage ging los. Er hatte die Schiebetüre der Bäckerei aufgehebelt, mehrere Dosen Red Bull sowie einen Wechselgeldbehälter geklaut. Die Polizei schnappte den Mann noch in unmittelbarer Tatortnähe. Bei ihm fand sich Aufbruchwerkzeug und das Diebesgut. Der Sachschaden an der Eingangstüre beträgt rund 5000 Euro., der Diebstahlsschaden bewegt sich im mittleren dreistelligen Bereich.

