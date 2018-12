Nach einem Streit: Mann schlug mit der Zaunlatte zu

Die beiden angetrunkenen Männer waren sich in die Haare geraten - vor 1 Stunde

BERG - Von vorweihnachtlichem Frieden oder Adventsstimmung war da nicht viel zu spüren: Zwei betrunkene Berger waren sich am frühen Morgen des Heiligen Abends in die Haare geraten, der eine griff schließlich zur Zaunlatte und schlug zu.

Die beiden Männer waren in einer Garage aneinander geraten, warum, bleibt offen. Jedenfalls wollte der Besitzer der Garage den Bekannten los werden und verwies ihn des Platzes. Was dem aber gar nicht passte, er packte den Widersacher am Hals und würgte ihn. Der derart Attackierte wehrte sich, griff sich eine Holzlatte und schlug mit dieserm dem widerspenstigen Bekannten ins Gesicht.

Gegen die beiden volltrunkenen Männer wird nun wegen Hausfriedensbruch, Körperverletzung und gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

