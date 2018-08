Nach Jura-Volksfest Neumarkt: Kopf gegen Gitterstäbe geknallt

NEUMARKT - Mit derben Worten hat ein junger Mann Beamte beleidigt, die ihn des Volksfestplatzes verwiesen. In der Ausnüchterungszelle schlug er seinen Kopf so gegen die Gitterstäbe, dass er ins Klinikum musste.

Symbolbild Haftzelle Foto: Eva Slevogt



Der 20-jährige Mann hatte sich gegen 2 Uhr äußerst aggressiv verhalten. Als er zunächst vom Sicherheitsdienst und anschließend von der Polizei des Platzes verwiesen wurde, beleidigte er drei der eingesetzten Beamten mit derben Worten.

Deshalb brachten ihn die Polizisten zur weiteren Sachbehandlung in die Polizeiinspektion Neumarkt. Dort sollte er in einem Haftraum erst einmal seinen Rausch ausschlafen. Dort schlug er mehrmals mit seinem Kopf gegen die Gitterstäbe, so dass ein Notarzt angefordert werden musste, der ihn zur medizinischen Erstversorgung ins Klinikum brachte. Widerstand gegen die Polizeibeamten leistete der junge Mann nicht.

