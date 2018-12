Nach lautem Knall in Berching: Metzgerei stand in Flammen

BERCHING - Aufregung am Abend: In Berching stand ein Haus in Flammen. Die alarmierten Feuerwehren hatten das Feuer aber bald unter Kontrolle. Der Schaden ist jedoch beträchtlich.

Nach einem lauten Knall stand eine Metzgerei samt Wohnhaus in Berching in Flammen. Die Feuerwehren hatten den Brand bald unter Kontrolle. © Jürgen Masching



Es war am Donnerstag, 13. Dezember, gegen 21.50 Uhr, als der Bewohner eines Wohn- und Geschäftshauses in der Forstergasse in Berching einen lauten Knall hörte. Als er nachsehen wollte, schlugen ihm bereits die Flammen entgegen.

Durch den Brand wurden der Balkon, die Fassade der Gebäuderückseite, ein Kleinkraftrad und der Innenraum der Metzgerei beschädigt. Es wird von einem Schaden in Höhe von 150.000 Euro ausgegangen. Eingesetzt waren die Feuerwehren aus Berching, Pollanten und Sollngriesbach. Die Brandursache ist derzeit noch offen.

