Nach Spendenaufruf: Auto für gelähmten "The Voice"-Kandidat

Neumarkter Straßenmusiker "Wolle" Herrmann erhält umgerüsteten Wagen - 20.12.2016 15:01 Uhr

NEUMARKT - Die Bürgerstiftung Region Neumarkt, ein privater Spendenaufruf des Architekturbüros Berschneider und das Autohaus Fischer haben Wolfgang "Wolle" Herrmann kurz vor Weihnachten ein neues Auto beschert. Mit seinen Bandkollegen von "Pigs can't fly" stand er schon auf der Bühne von "The Voice of Germany".

Wolle Herrmann, bekannt als Straßenmusiker am Oberen Markt und von "The Voice", dankte der Bürgerstiftung, dem Ehepaar Berschneider, dem Autohaus Fischer und allen Unterstützern. © Foto: Tsimplostefanaki



Um seinen Lebensunterhalt als Musiker verdienen zu können, ist der Neumarkter auf ein spezielles Auto angewiesen: Er muss neben dem Equipment auch seinen Rollstuhl unterbringen, wenn er zu seinen Konzerten bis nach Thüringen oder Österreich fahren will. Nach dem Zusammenbruch seines alten Autos organisierte die Bürgerstiftung schnellen Ersatz. Sie selbst half mit 5000 Euro, weitere 10.000 spendeten gut 150 Kunden und Freunde der Berschneiders.

Das Neumarkter Autohaus Fischer forschte nach einem passenden Gefährt für den querschnittsgelähmten Musiker, und fand einen Ford C-Max, den ein Freund Herrmanns mit Handgas und Handbremse umrüstete. "Ich möchte mich herzlichst bei allen Spendern bedanken", sagte Herrmann bei der Übergabe. "Diese Freigiebigkeit haut einen echt um."

