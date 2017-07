Nach Unfall auf A93: Einsatzfahrzeug rammt Helikopter

Rettungshubschrauber so schwer beschädigt, dass er nicht mehr starten konnte - vor 1 Stunde

SCHWANDORF - Ein Audi, in dem drei Menschen saßen, wurde am Mittwochnachmittag zwischen zwei Sattelzügen auf der A93 eingeklemmt. Zwei Männer und eine Frau erlitten dabei schwere Verletzungen. Ein Missgeschick mit einem Rettungshubschrauber sorgte vor Ort für einen weiteren Unfall.

Laut Angaben der Polizei fuhr ein 68-jähriger Lkw-Fahrer auf Höhe der Ausfahrt Schwandorf-Nord in Richtung Hof auf den Stau auf, der sich wegen einer Baustelle dort gebildet hatte. Der Sattelzug krachte auf einen Audi A3, der wiederum auf einen weiteren Lkw geschoben wurde und zwischen den beiden Kolossen eingequetscht wurde.

In dem A3 saßen drei Menschen, sie wurden alle schwer verletzt. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten den 36-jährigen Fahrer aus dem Wrack befreien. Seine 28-jährige Mitfahrerin erlitt lebensgefährliche Kopfverletzungen, ein Hubschrauber brachte sie sofort in die Uniklinik Regensburg.

Die Autobahn in Richtung Norden blieb für etwa sechs Stunden gesperrt, der Sachschaden liegt bei rund 120.000 Euro. Gegen den 68-jährigen Lkw-Fahrer wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr ermittelt.

Während des Einsatzes wurde ein zweiter Rettungshubschrauber stark beschädigt: Ein Einsatzfahrzeug touchierte den Helikopter im Vorbeifahren. Der Hubschrauber wurde dadurch so sehr in Mitleidenschaft gezogen, dass er nicht mehr starten konnte und musste auf einem speziellen Tieflader abtransportiert werden. Der Sachschaden am Helikopter beläuft sich auf etwa 300.000 Euro.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.