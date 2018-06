Nach Unfall: Hunderte Whiskyflaschen auf A6 verteilt

ALFELD - Ein riesiger Scherbenhaufen an Whiskyflaschen ist seit dem frühen Samstagmorgen auf der A6 bei Alfeld verteilt. Ein Lkw, der die hochprozentige Ware geladen hatte, ist an einem Stauende auf einen Milchlaster aufgefahren. Die Autobahn in Richtung Tschechien ist derzeit komplett gesperrt.

Hunderte zerbrochene Whiskyflaschen liegen nach dem Unfall auf der A6 verteilt. © Wolfgang Fellner



Gegen 5.30 Uhr hat sich auf der A6 zwischen Alfeld und Sulzbach-Rosenberg ein Kleintransporter mit Anhänger überschlagen, woraufhin sich ein längerer Rückstau bildete. An dessen Ende fuhr kurz nach dem ersten Unfall ein LKW, der bis unter das Dach mit Whiskyflaschen beladen war, auf einen stehenden Milchlaster auf. Nach dem Aufprall verteilten sich die Flaschen mit dem hochprozentigen Inhalt auf der ganze Fahrbahn. Auch die Ware des Milchlasters ergoss sich über die Autobahn, wie die Polizei mitteilte.

Der Fahrer des Whiskylasters wurde im Führerhaus eingeklemmt. Er musste von der Feuerwehr befreit werden. Zu seinen Verletzungen liegen der Polizei derzeit noch keine Erkenntnisse vor.

Eine Vielzahl an Rettungskräften ist derzeit vor Ort. Die A6 ist in Richtung Prag komplett gesperrt. Die Polizei leitet den Verkehr an der Ausfahrt Alfeld aus.

