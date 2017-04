Nach zwölf Wochen endlich zum Höhepunkt

Zwölf Wochen lang hatten die Schüler der beiden Neumarkter Gymnasien Walzer, Chachacha, Rumba, Jive und Co. geübt. Jetzt folgte der Höhepunkt: der festliche Abschlussball des Tanzkurses in der großen Jurahalle in Neumarkt. Stefan Schlosser und Sören Knappe vom ADTV Tanzcentrum hatten die Jugendlichen zuvor 60 Minuten pro Woche fit gemacht, für den großen Auftritt auf dem Tanzparkett. Zur Eröffnung führten in altbewährter Weise Sören und Nicole Knappe die Polonaise der fast 240 Schülerinnen und Schüler an. Stolz und mit gezückten Kameras empfingen die rund 900 Gäste ihre Kinder, Geschwister oder Freunde auf der Tanzfläche. Jeweils mit einer roten Rose betraten die Jugendlichen die Halle und eröffneten zu den Klängen der Nürnberger Gruppe „T.O.P.-Trio plus 1“ den Ballabend. Bis Mitternacht war die Tanzfläche gut gefüllt. Tanzeinlagen der Artistenkiste und der „Eyecatcher“-Showformation rundeten das Programm ab. Die ganz Unermüdlichen ließen im Tanzcentrum noch den Bär steppen. Mehr Bilder im Netz: www.nordbayern.de/neumarkt. © siem/Foto: Siegfried Mandel