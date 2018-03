Nachbarin rettet Seniorin aus verqualmter Wohnung

Beide Frauen wurden leicht verletzt - Kein Sachschaden - vor 2 Stunden

NEUKIRCHEN - Sie vergaß den Topf auf der Herdplatte und schlief dann ein: Der Rauchmelder alarmierte die Nachbarin einer 64-Jährigen, die die Seniorin dann aus der stark verqualmten Wohnung in Neukirchen (Landkreis Sulzbach-Rosenberg) rettete.

Gegen 0.20 Uhr musste die Feuerwehr in der Nacht zum Mittwoch zu einer Wohnung in der Neidsteiner Straße in Neukirchen ausrücken. Vor Ort gab es dann neben einer Rauchwolke zum Glück auch schnell Entwarnung: Eine Nachbarin hatte die betroffene Wohnungseigentümerin bereits gerettet.

Ursprünglich hatte die 64-jährige Wohnungsbesitzerin einen Topf auf dem Herd vergessen und war gegen 22 Uhr ins Bett gegangen. In der Zwischenzeit brannte das Essen, das sich noch im Topf befand, stark an. Kurz nach Mitternacht schlug der Rauchmelder deshalb in der Wohnung an und alarmierte die Nachbarschaft.

Die 64-Jährige selbst schlief so tief und fest, dass sie zunächst vom Feueralarm nichts mitbekam. Erst als die 35-jährige Nachbarin klingelte und gegen die Wohnungstür schlug, wurde sie wach. Sie schaffte es, trotz der heftigen Rauchentwicklung die Tür zu öffnen. Anschließend führte ihre Nachbarin sie aus der total verqualmten Wohnung hinaus ins Freie.

Der gerufene Rettungsdienst stellte eine leichte Rauchgasvergiftung bei den beiden Frauen fest und brachte sie ins Krankenhaus nach Sulzbach-Rosenberg. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr aus Neukirchen entfernten in der Zwischenzeit das total verbrannte Kochgut vom Herd und lüfteten das Anwesen. Es entstand kein Sachschaden.

