Nachbarschaftshilfe Postbauer-Heng freut sich über Spende

Bürgerblock übergab den Erlös aus dem Weihnachtsmarkt 2017 - vor 1 Stunde

POSTBAUER-HENG - Der Bürgerblock Postbauer-Heng hat den gesamten Erlös aus dem Weihnachtsmarkt 2017 gespendet.

Der Bürgerblock Postbauer-Heng hat den gesamten Erlös aus dem Weihnachtsmarkt 2017 gespendet. © Resi Heilmann



Der Bürgerblock Postbauer-Heng hat den gesamten Erlös aus dem Weihnachtsmarkt 2017 gespendet. Foto: Resi Heilmann



Ein Betrag von 500 Euro wurde dieser Tage an die Nachbarschaftshilfe in Postbauer-Heng übergeben. Die drei Markträte Hans Pröpster, Jürgen Rupprecht, Richard Pröpster sowie Kassier Robert Lang und Wolfram Krebs fanden, dass die Spende dort am besten aufgehoben sei. Bereits zum dritten Mal in Folge konnte die Nachbarschaftshilfe großzügig bedacht werden, wofür sich der Vorsitzende Alois Härtl recht herzlich bedankte.