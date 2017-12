Nachdenkliche Worte zum Schluss des Weihnachtsmarkt

Christkind Daisy Miranda erinnerte an den Unfrieden in der Welt - Aktives Neumarkt zufrieden mit dem Markt - vor 3 Stunden

NEUMARKT - Ein sehr nachdenkliches Christkind, das zum Abschluss des Weihnachtsmarktes an den Unfrieden in der Welt erinnerte: So schloss der Neumarkter Weihnachtsmarkt heuer seine Pforten. Der Veranstalter, Aktives Neumarkt, zog eine positive Bilanz.

Mit nachdenklichen Worten schloss das Neumarkter Christkind Daisy Miranda den Weihnachtsmarkt. © Wolfgang Fellner



Samstagabend kehrte vor dem Neumarkter Rathaus Ruhe ein: Die Betreiber sperrten gegen 21 Uhr die Buden des Weihnachtsmarktes zu. Vorher hatte Trompeter Rudi Kollmann gefühlvoll in seine Feuerwehrtrompete gestoßen, die mit Sterndlwerfern beleuchtet war. Und Christkind Daisy Miranda, dessen zweijährige Amtszeit mit dem Weihnachtsmarkt endete, hatte sehr nachdenkliche Worte zum Abschluss des bunten Treibens vor dem Neumarkter Rathaus gefunden.

Der Frieden auf der Welt, sagte Daisy Miranda, sei in Gefahr, es werde gezündelt und alles getan, um ihm zu schaden. Gerade an den Tagen vor Weihnachten müsste man sich dessen bewusst werden; es wünschte seinen Gästen trotz der Weltenlage ein friedliches und besinnliches Weihnachtsfest im Kreise von Familie und Freunden.

Christian Eisner, Geschäftsführer von aktives Neumarkt, zeigte sich dem Erfolg des Marktes zufrieden. © Wolfgang Fellner



Das bunte Treiben zwischen den Buden ging dann weiter, bis 21 Uhr war geöffnet. Trotz des nassen und kalten Wetters drängelten sich wieder zahllose Menschen in der kleinen Budenstadt. Kein Wunder, dass der Geschäftsführer von Aktives Neumarkt, Christian Eisner, eine positive Bilanz seines ersten Weihnachtsmarktes in Neumarkt zog. Er ist erst frisch im Amt. Wir haben mit ihm gesprochen.

Herr Eisner, wie zufrieden sind Sie mit dem diesjährigen Markt?

Christian Eisner: Sehr. Wir wurden durch die Witterung ja wirklich bevorteilt: An zwei Wochenenden gab es Schnee, zugleich war es nicht zu nass und nicht zu kalt. Da hat es doch viele Besucher auf den Markt gezogen, so dass die Budenbetreiber einen merklichen Zugewinn verzeichnen konnten.

Können Sie den "merklichen Zugewinn" genauer definieren?

Eisner: Leider nein. Da rückt keiner exaktere Angaben raus. Aber wenn man nach der Zufriedenheit fragt und mehr als ein "passt schon" hört, spricht das ja für den Erfolg.

Für Sie war es heuer der erste Neumarkter Weihnachtsmarkt in Ihrer Funktion als Geschäftsführer von "aktives Neumarkt". Ihr Eindruck?

Eisner: Gut. Der Markt unterscheidet sich von vielen anderen Märkten in der Gegend natürlich allein schon dadurch, dass er 24 Öffnungstage hat – rein von der Logistik her. Da muss schon eine richtig funktionierende Infrastruktur her – von der Stromversorgung über die Müllentsorgung bis zur permanent verfügbaren Spülhütte. Da war ich schon ein wenig überrascht, dass die Arbeiten doch sooo umfangreich sind.

Das müssen Sie mir erklären.

Eisner: Naja, zum Beispiel beträgt die Zeit zum Aufbau allein schon zwei Wochen – davon braucht die Elektroinstallation mehrere Tage. Ginge der Markt nur ein, zwei Tage, würde vielleicht ein wenig Improvisation ausreichen. Bei einem vierwöchigen Markt geht das nicht mehr.

Am Samstagabend war nach dem Prolog des Christkindes um 20 Uhr gegen 21 Uhr alles vorbei. Wie geht‘s dann weiter?

Eisner: Die ersten Betreiber räumen gleich danach die Buden aus. Dann ist Weihnachten. Über die Feiertage bleiben die Buden der Optik wegen stehen. Aber lange Durchschnaufen ist nicht drin. Am 27./28. wird dann alles abgebaut und am 29. abtransportiert. Im neuen Jahr werden wir uns zusammensetzen und überlegen, was wir optimieren wollen oder müssen, welche Künstler spielen sollen und so weiter.

