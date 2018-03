Nachhaltiges Neumarkt: Anstupsen, Impulse geben

NEUMARKT - In der Stadt Neumarkt passiert so viel zum Thema Nachhaltigkeit. Man könnte meinen, es ist schon alles erzählt; das Thema in den Köpfen der Bürger verankert. Doch das ist es nicht, wissen Ruth Dorner, Referentin für Nachhaltigkeitsförderung bei der Stadt, und Neumarkts Klimaschutzmanager Hidir Altinok. Deshalb wird es am Freitag, 13. Juni, erneut eine Neumarkter Nachhaltigkeitskonferenz geben.

Sind stolz auf die beiden hochkarätigen Referentinnen (Fotos hinten an der Pinnwand): Hidir Altinok (v.ln.r.); Ruth Dorner und Thomas Thumann Foto: F.: Etzold



Die alle zwei Jahre stattfindende Veranstaltung wird zweigeteilt sein: Vormittags (9 bis 13 Uhr) gibt es Fachvorträge für Multiplikatoren und interessierte Bürger, am Nachmittag (14 bis 18 Uhr) ist die breite Masse eingeladen, sich an der Ideenbörse vor dem Rathaus umzusehen.

Verschiedenste Akteure werden bei der Ideenbörse Möglichkeiten aufzeigen, wie jeder Einzelne nachhaltige leben und konsumieren kann. "Es sollen wirklich Handlungsoptionen aufgezeigt werden", betont Ruth Dorner.

Das Ziel: Den Alltagstrott durchbrechen. Die UPW-Stadträtin weiß aus eigener Erfahrung weiß, dass es leichter ist gedankenlos im Supermarkt einzukaufen."Doch wir leben über unsere Ressourcen", führt Oberbürgermeister Thomas Thumann an, weshalb man sich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen müsse.

"Oberlehrerhaft daher zu kommen", sei aber der falsche Weg. Die 8. Neumarkter Nachhaltigkeitskonferenz soll anstupsen, Impulse zum Thema "Nachhaltiger Lebensstil" geben. Drei Referenten werden im ersten Teil der Konferenz von 11 bis 13 Uhr aufzeigen, wie das bei Wohnen, Ernährung und Mobilität funktionieren kann. Kurz zuvor gibt es erste wachrüttelnde Vorträge zweier Referentinnen: Um 9.10 Uhr wird die gebürtige Neumarkterin und Polar-/Meeresforscherin Birgit Lutz erzählen, an welch abgelegenen Ecken des Polarkreises sie bereits Plastik gefunden hat und welche Auswirkungen dies zusammen mit der Klimaerwärmung auf das sensible Ökosystem und damit auch uns alle hat.

Im Anschluss wird die Professorin Dr. Ines Weller aus Bremen aufzeigen, wie Klimaschutz, Konsum und soziale Gerechtigkeit zusammenpassen.

ZDer Besuch der Ideenbörse ist kostenlos. Die Teilnahme an den Vorträgen am Vormittag kostet 29 Euro (mit Getränken und Essen); Anmeldung: www.neumarkter-nachhaltigkeitskonferenz.de; = (0 91 81) 2 55 26 19.

