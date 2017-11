Nächste Sperrung in der Regensburger Straße

Neumarkter Verkehrsader wird ab März 2018 zwischen Ingolstädter Straße und Schweniger Straße erneuert - vor 25 Minuten

NEUMARKT - Die Sanierung der Regensburger Straße geht weiter: Das bedeutet ab März 2018 Sperrungen im Abschnitt zwischen Ingolstädter Straße und Flutgrabenweg.

Risse im Asphalt, ramponierte Bordsteine, defekte Bankette: Die Regensburger Straße ist dringend sanierungsbedürftig. © Foto: André De Geare



Dabei bleibt es nicht. Zur selben Zeit finden auch in der Altdorfer Straße und der Mühlstraße umfangreiche Bauarbeiten statt, die Sperrungen notwendig machen. Ein gewisser Frust bei Autofahrern ist also programmiert.

2016 hatte die Sanierung des Abschnitts zwischen Ludwig-Wilfling-Straße bis zur Kerschensteiner Straße Autofahrer und Anwohner der umliegenden Straßen ziemlich genervt. Doch die Bauarbeiten sind notwendig, das zeigte eine Präsentation diverser Schäden durch Straßenbauamtsleiter Werner Dietrich, der gemeinsam mit Ernst Schmidt vom Kanalbauamt die Planungen im Stadtrat vorstellte.

Los geht es mit dem Kanalbau. Auf den rund 200 Metern zwischen Schweniger Straße und Flutgrabenweg werden die überlasteten 50-Zentimeter-Rohre durch einen Stauraumkanal mit einem Zwei-Meter-Drachenprofil ersetzt.

Nach dem Bau des Stauraumkanals soll im Sommer 2018 der Straßenausbau von der Schweniger Straße bis zum Flutgrabenweg erfolgen. Der Restbereich bis zur Ingolstädter Straße ist dann ab Frühjahr 2019 an der Reihe.

Die Regensburger Straße wird nicht nur saniert, sondern auch umgebaut. So erhalten die Radfahrer mehr Platz. Sie sind dann nicht mehr auf dem Trottoir unterwegs, sondern auf einer Ebene mit den Autos. Sie fahren auf einem eigenen Radfahrstreifen von 1,85 Meter Breite auf Fahrbahnniveau, mit dem Granitbordstein schließt dann der Gehweg an.

Der Straßenquerschnitt ändert sich im Straßenverlauf. Neben zwei Gehwegen, Radfahrstreifen und Fahrbahnen sind teilweise am Straßenrand Längsparkplätze angeordnet. An einigen Stellen wird es Linksabbiegespuren und Mittelinseln geben.

Damit ist die Sanierung der Verkehrsader noch längst nicht erledigt. Ein dritter Abschnitt zwischen Schweniger Straße und Ludwig-Wilfling-Straße ist 2021 an der Reihe. Zwei Jahre nach Abschluss dieser Arbeiten wird dann der Außenbereich der Regensburger Straße saniert.

Für die aktuellen Bauarbeiten sind die Kosten auf etwa 2,3 Millionen Euro veranschlagt. Davon entfallen 680 000 Euro auf den Kanal. Von den verbleibenden rund 1,6 Millionen Euro werden Anteile auf die Anlieger umgelegt, so wie es die Straßenausbaubeitragssatzung vorsieht.

Wer zahlt die Baugrube für die Kanalrohre, die ja schließlich deutlich größer seien als die vorhandenen, wollte Helmut Jawurek (CSU) wissen. Die Hälfte werde auf die Anlieger umgelegt, sagte Straßenbauamtsleiter Dietrich. Das sei die übliche Regel, so Stadtbaumeister Matthias Seemann. "Eine Ausnahme ist nur denkbar, wenn die Straße an sich erhaltenswert ist." Was bei der Regensburger Straße aber nicht der Fall sei und auch sonst nur sehr selten vorkäme.

Pedra Wittmann (UPW) erhielt die Zusicherung, dass die Radler nicht die große Umleitung durch die Ingolstädter Straße fahren müssten. "Wir versuchen so weit wie möglich den Radweg auf einer Seite zu halten", sagte Dietrich. Außerdem werde es Querungsmöglichkeiten für Fußgänger geben.

Werner Brandenburger (SPD) mahnte zu einer schnellen Ausschreibung. Sonst drohe ein "Preis-Fiasko" wie bei der Altdorfer Straße. Dort hatten die bestens ausgelasteten Firmen nur "Mondangebote" eingereicht, die deutlich über den Schätzungen lagen, weshalb die Arbeiten auf 2018 verschoben wurden. Dietrich versicherte: Die Ausschreibungen seien fertig und gingen sofort raus.

HAUKE HÖPCKE