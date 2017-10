Nächstes Jahr werden Deutsche und Ungarn groß feiern

Partnerschaftsförderverein Pyrbaum bemüht sich seit 13 Jahren um gutes Miteinander — 2018 gibt es ein Jubiläum - vor 33 Minuten

PYRBAUM - Vor 13 Jahren war der Partnerschaftsförderverein (kurz: PFV) Pyrbaum gegründet worden, um die Bande zwischen den beiden ungarischen Gemeinden Csákvár und Vértesboglár zu stärken – aktuell ist diese Arbeit wichtiger denn je, zeigten sich die Mitglieder bei der jüngsten Jahresversammlung überzeugt.

Einen guten Tropfen zum Dank für ihre Verdienste bekamen Manfred May (v.li.), Hans Enzenhöfer, Konrad Lautenschlager, Peter Pareiss, Ingrid Stampfer und Marianne Repp. © F.: Sandmair



Einen guten Tropfen zum Dank für ihre Verdienste bekamen Manfred May (v.li.), Hans Enzenhöfer, Konrad Lautenschlager, Peter Pareiss, Ingrid Stampfer und Marianne Repp. Foto: F.: Sandmair



Gut die Hälfte der rund 80 Mitglieder war der Einladung des 1. Vorsitzenden Albert Sandmair in das evangelische Gemeindehaus gefolgt. Dort betonte er einmal mehr, dass der Verein einst auf Initiative des Altbürgermeisters Hermann Holzammer gegründet worden war, um die Gemeinde bei der Pflege der bereits intensiven Verbindung mit den ungarischen Gemeinden Csákvár und Vértesboglár zu unterstützen.

Gerade in der heutigen Zeit, wo Gesellschaften, ja ganze Staaten auseinanderdriften, zeige sich die Wichtigkeit solcher völkerverbindenden Maßnahmen, so der 1. Vereinsvorsitzende, der deshalb auf Besuche setzt.

Erst vor zwei Wochen sei eine Pyrbaumer Gruppe mit Bürgermeister Guido Belzl an der Spitze in Ungarn gewesen. Am ersten Abend war man vom Csákvárer Bürgermeister Szábolcs Ilés zu einem Essen mit der Stadtspitze und Vertretern der Bürgerschaft eingeladen worden.

Bis spät in der Nacht unterhielten sich Deutsche und Ungarn und kamen darin überein, das 30-jährige Bestehen ihrer Partnerschaft im nächsten Jahr gebührend zu feiern.

Am nächsten Tag wurde die ungarische Hauptstadt Budapest besucht und anschließend die zweite Partnergemeinde, Boglar. Einen außerordentlich gewichtigen Beitrag zu dieser komunalen Verbindung leistet schon seit vielen Jahren die evangelische Pfarrgemeinde.

Pfarrer Klaus Eyselein nutzte deshalb den Partnerschaftsabend einmal mehr, um diese Aktivitäten in Bildern zu zeigen: So werden schon seit Jahren rege Kontakte zwischen den Jugendlichen beider Kirchengemeinden gepflegt und auch heuer sei wieder eine Pyrbaumer Gruppe für eine Woche zu einer gemeinsamen Freizeit am Plattensee gewesen.

Bevor die Jahreshauptversammlung mit einem Wein ausklang, waren noch einige personelle Dinge zu klären: Schriftführer Karl Saemann hatte nach 13-jähriger Tätigkeit aus persönlichen Gründen sein Amt niedergelegt – ein Nachfolger musste her. Erleichtert waren alle Vereinsmitglieder, dass nach einem kurzen Überredungsversuch Andrea Lehmeier für dieses Amt gewonnen werden konnte.

Zum Ende des offiziellen Teils der Jahreshauptversammlung zeichnete der 1. Vorsitzende Albert Sandmair – schon traditionell – einige Mitglieder aus, die sich in der zurückliegenden Phase besonders um die Belange der Partnerschaft verdient gemacht hatten.

nn