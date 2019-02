Nachts in der Bücherei schmökern

Lauterhofen: Große Resonanz - Knabbereien und Gespräche - vor 1 Stunde

LAUTERHOFEN - Die Premiere von „Nachts in der Bücherei“ in der Gemeindebücherei St. Michael in Lauterhofen war ein großer Erfolg.

Viele Lesehungrige kamen zur Premiere „Nachts in der Bücherei“ in die Gemeindebücherei St. Michael in Lauterhofen. © Jutta Riedel



Leiterin Christine Ehrnsperger hatte geladen, die Besucher ließen sich nicht lange bitten: Bei Knabbereien und Häppchen, Wein und Sekt stöberten und schmökerten sie in den Büchern oder führten angeregt Gespräche. Auch die drei Bürgermeister des Marktes sowie Markträtin Monika Schönfelder-Hans schauten vorbei. Der 3. Bürgermeister Anton Preißl lobte dabei die „tolle Bildungs- und Kulturarbeit“ der Bücherei.

Diese besitzt rund 9000 Medien. Neben Romanen, Sach- und Fachliteratur, Zeitschriften und Spielen, Hörspielen, Kassetten und CDs finden sich Kinderbücher und Comic-Klassiker in den Regalen. Neu im Angebot sind Tiptoi-Bücher sowie „Tonies“ – kleine Figuren, die mit verschiedenen Geschichten zum Anhören bespielt sind. Gerade kleine Kinder, die noch keine Kassetten- oder CD-Recorder bedienen können, können so ihre Lieblingsgeschichte leicht auswählen und anhören.

jr